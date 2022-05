Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a spus, sâmbătă, că până la finalul anului 2022 vor fi create peste 2.000 de noi locuri de muncă în România. Se pare că majoritatea vor fi în industrie, a precizat ministrul.

”Dacă iau în calcul informațiile pe care le-am primit de la potențiali investitori, vor fi cel puțin 2.000 de locuri de muncă noi care vor fi create în sectorul industrial”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spătaru, sâmbătă, la Antena 3.

Este o criză totală la o mare companie din România

Angajații Ford Craiova sunt trimiși în șomaj tehnic timp de o săptămână, începând de luni. Cauza ar fi criza semiconductorilor. Măsura privind șomajul tehnic se va aplica până în 24 mai.

Ministrul economiei, Florin Spătaru, a confirmat această informație. El a declarat ca s-a întâlnit cu reprezentanții constructorului auto, pentru a discuta despre soluții pentru depășirea crizei.

Ministrul Florin Spătaru s-a dus direct la Craiova

“Da, din cauza disfuncționalităților pe lanțul de aprovizionare. Asta este o problema generală, acum câteva zile am coborât din avion și am venit direct la Craiova și am avut discuții cu diverși reprezentanți ai companiilor din automotive, din Germania. Au aceeași problemă”, a spus ministrul economiei.

În data de 14 martie, compania Ford a anunțat că joint-venture-ul Ford Otosan va prelua uzina Ford din Craiova, începând cu al treilea trimestru din 2022, în urma unui transfer de proprietate. Joint-venture-ul Ford Otosan este unul dintre cele mai de succes parteneriate din industria auto la nivel global, fiind totodată cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa. Ținând cont de faptul că Ford este reprezentat în Consiliul de Administrație al Ford Otosan prin intermediul unor lideri de nivel senior şi că Ford participă la supervizarea activității acestui joint venture, compania va continua să participe la supervizarea activității de la Craiova.

Investiție de aproximativ 2 miliarde euro la Craiova

Ford a declarat că a investit aproximativ 2 miliarde euro la Craiova și a produs un milion de vehicule și peste 1,5 milioane de motoare de la preluarea acesteia în 2008. În prezent, fabrica Ford din Craiova produce în paralel modelul Puma, care e cel mai bine vândut SUV de clasa mică la nivel european, modelul EcoSport, dar şi motorul de 1.0 l EcoBoost. Ford a anunțat în martie că producția SUV-ului de clasă mică Ford EcoSport se va încheia până la finalul acestui an, deoarece fabrica de la Craiova se va concentra tot mai mult pe un viitor construit pe producția de vehicule comerciale și electrice.