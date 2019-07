Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a publicat pe Facebook, marți seară, un mesaj de susținere pentru candidatul PSD în alegerile prezidențiale, actualul premier Viorica Dăncilă.

Din unitatea social-democraților în susținerea Vioricăi Dăncilă vor avea de câștigat toți românii, scrie Teodorovici:

”Azi a fost, sper, momentul final de adevăruri, căutări, supărări, promisiuni și dispute legate de candidatul PSD la alegerile prezidențiale din acest an.

De mâine va trebui să fim ”toți pentru unul și unul pentru toți”. Doar astfel vor câștiga toți românii”, arată ministrul de Finanțe, are ocupă și poziția de președinte executiv al PSD.

Viorica Dăncilă a fost votată, marţi, în Biroul Permanent Naţional al PSD pentru a fi candidat la Preşedinţie, decizia fiind ulterior validată în Comitetul Executiv.

”Mulțumesc colegilor din Comitetul Executiv pentru puternica susținere arătată astăzi. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor și am încredere că pot fi și președintele de care această țară are nevoie.

Ura și dezbinarea nu ne vor duce înainte, iar din vendete politice și jocuri de imagine sterile românii nu câștigă nimic. Nici din pasivitate sau agresivitate. România nu are nevoie de un președinte care își amintește de misiunea sa doar în campanie, o dată la cinci ani.

România are nevoie de consens și dialog real, de construcție și stabilitate, are nevoie de un președinte care își iubește țara și care luptă pentru mai bine”, a scris Dăncilă marți seară, pe pagina sa de Facebook.

