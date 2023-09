Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a explicat că atunci când Comisia Europeană a cerut Ucrainei să aducă un plan pentru reglementarea exportului de cereale, erau riscuri ca niciun bob de cereale să nu poată intra în România sau în celelalte patru state implicate.

România a analizat însă propunerile Comisiei și a elaborat o ordonanță care permite licențierea persoanelor care doresc să aducă cereale din Ucraina. Această licențiere va fi aplicată fermierilor români, nu intermediarilor.

„Cred că colegii din celelalte patru state s-au grăbit să dea acele acte unilaterale pentru că atunci când Comisia a comunicat că trebuie Ucraina să aducă un plan în 72 de ore, apoi în 30 de zile să se facă o licenţiere, practic în niciun stat din cele 5 nu putea intra niciun bob de cereale, atât în România, cât şi în celelalte 4 state.

Noi am analizat propunerile Comisiei, se discută încă pe acel plan de licenţiere pe care Ucraina l-a adus Comisiei Europene. Mai mult, România are Ordonanţa făcută pentru a licenţia şi pe teritoriul României persoanele care vor să aducă cereale din Ucraina. Singurele persoane care sunt licenţiate, sunt fermierii români, nu vorbim aici de intermediari.

E o procedură prin care vor fi stabilite nişte criterii şi luăm exemplu în zootehnie, un fermier care are nevoie de cereale pentru o perioadă de 6 luni în alimentaţia animalelor, bineînţeles este în procedură, ANAF va verifica stocurile fermierilor şi mai mult de atât, în funcţie de cantităţile pe care le are în stoc vor depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi diferenţa necesară de grâne de care are nevoie fermierul, va fi licenţiată de către Ministerul Agriculturii”, a declarat Florin Barbu.