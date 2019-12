Astfel, potrivit proiectului depus în Senat, se va asigura decontarea sumei alocate magistraților și personalului asimiliat a ratei plătite pentru achiziționarea unei locuințe, în cazul în care aceștia nu primesc locuințe de serviciu.

În prezent, magistrații care nu primesc locuințe de serviciu au decontată în totalitate plata chiriei. Proiectul lui Vela se referă strict la situația în care magistrații care stau în chirie doresc să își cumpere o locuință printr-un credit bancar, astfel ratele de chirie vor fi oarecum înlocuinte cu rata la bancă.

Initiațiva legislativă vizează completarea articolului 23 din OUG 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justitiei.

Proiectul de lege a fost depus, in procedura de urgenta, la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.

Potrivit expunerii de motive, senatorul PNL argumenteaza ca proiectul va crea cadrul legal „ca suma compensatorie acordata in prezent cu titlu de chirie acestor categorii socio-profesionale sa poata fi utilizata de catre acestea, optional, fie in vederea achitarii chiriei, fie in vederea achitarii ratei (fractiunii din rata) pe care o platesc pentru achizitionarea unei locuinte.”

Care sunt motivele acestei decizii

„Nu vor fi majorate sumele alocate”, se arată pe site-ul senatului.

De asemenea, senatorul Vela precizează ca măsura va avea efecte pozitive, iar ca impact bugetar sumele deja prevăzute pentru plata chiriei nu vor fi majorate.

„În contextul pensionărilor masive din sistem sau a plecării magistraților și a personalului asimilat acestora către avocatură ori alte posturi din mediul privat, efectele acestei initiațive legislative sunt cât se poate de pozitive, deoarece aceștia vor fi fidelizați față de sistemul de justiție.

Din punct de vedere al impactului bugetar, menționez că prin adoptarea acestei initiative legislative nu vor fi majorate sumele de bani alocate deja de către sistemul de justitie pentru plata chiriei„, susține senatorul.

În ceea ce privește motivarea deciziei, Marcel Vela spune că aceasta „va diminua presiunea resimțită acum pe bugetul de stat din cauza insuficienței spațiului locativ de care dispune sistemul de justiție”.

Cum arată propunerea legislativă

Noua propuenre legislativă a senatorului Velea introduce cinci alineate la articolul 23 din OUG 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției.

„(8) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti care indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) si care contracteaza un credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau incheie un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie, pe o perioada ce nu poate depasi durata de derulare a creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferenta creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate. In aceasta situatie, compensatia lunara pentru chirie se acorda in cuantumul prevazut la alin. (1), dar nu poate depasi rata lunara platita pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate.

(9) Dreptul prevazut la alin. (8) se mentine in cazul transferului sau incadrarii judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora si magistratilor-asistenti intr-o alta institutie din sistemul de justitie, indiferent pe ce raza teritoriala se afla aceasta.



(10) In situatia prevazuta la alin. (8) compensatia lunara pentru chirie se acorda pentru o singura locuinta achizitionata pe timpul carierei. Compensatia lunara pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situatia prevazuta la alin. (1) si pentru situatia prevazuta la alin. (8), caz in care judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratiiasistenti opteaza pentru una dintre aceste situatii

(11) Dreptul prevazut la alin. (8) nu are caracter salarial si nu se impoziteaza.

(12) Conditiile de acordare a dreptului prevazut la alin. (8) se stabileste prin ordin comun al ministrului Justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.”

Te-ar putea interesa și: