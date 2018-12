Toți pensionarii sunt vizați! Se anunță modificări cheie la Legea Pensiilor. Cine va avea de suferit

Ulterior dezbaterilor în comisiile parlamentare de specialitate, va fi dat votul asupra proiectului de lege, într-unul din plenurile Camerei Deputaţilor, for decizional pentru iniţativa legislativă. Legea pensiilor a fost adoptată de Senat pe 26 noiembrie.

Partidele parlamentare au depus deja o serie de amendamente la Legea pensiilor. Săptămâna trecută, fostul premier PSD Victor Ponta a propus partidelor din „Alianţa Anti-Dragnea” ca, la dezbaterea în Camera Deputaţilor a noii legi a pensiilor, să voteze un amendament potrivit căruia toate măririle să se aplice de la 1 ianuarie 2019 nu din 2021.

Astfel, PNL a propus o serie de modificări la proiectul de lege.

Unele amendamente vizează calcularea pensiei pentru persoanele care lucrează în condiţii deosebite de muncă, propunerile liberalilor prevăzând că: "(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea periodică, din 5 în 5 ani, a avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Perioada, cuprinsă între 31 decembrie 2018 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite sau data la care angajatorul a normalizat condiţiile de muncă, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, PNL mai susţine ca încadrarea în condiţii deosebite de muncă să fie făcută din trei în trei ani, începând cu luna ianuarie a anului viitor. "Sunt încadrate în condiţii deosebite, locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare; încadrarea acestora se face din 3 ani in 3 ani, incepand cu 1 iauarie 2019", prevede unul dintre amendamentele PNL.

Liberalii mai vor introducerea unei prevederi prin care "contribuţia la fondul de pensii administrat privat se majorează în fiecare an cu 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, până la atingerea pragului de 6% cotă contribuţie la fondul de pensii administrate privat".

PNL vrea ca noi prevederi să fie introduse în Legea pensiilor şi în ceea ce priveşte personalul civil din domeniul apărării, ordinii şi siguranţei naţionale, la alineatul 1 al articolului 28 al proiectului de lege..

"f) Personalul civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care lucrează în condiţii similare de expunere la factori de risc profesional sau la condiţiile specifice acestor categorii de servicii publice este încadrat în aceeaşi grupă de muncă ca personalul militar, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul penitenciar. g)Perioada de la 1 aprilie 2001 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi constituie perioada asimilată în grupa de muncă corespunzătoare condiţiilor de muncă similare pentru militari, politişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul penitenciar", se arată în amendamentul partidului de Opoziţie.

De asemenea, "este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, prevăzut la alin. (1), şi perioadele lucrate în aceste condiţii de muncă, conform legislaţiei anterioare, sau în locurile de muncă încadrate în grupele I şi II de muncă, conform legislaţiei anterioare, intrării în vigoare a acestei legi".

La articolul 33, PNL propune schimbarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

"(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3) o constituie cel puţin valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială", prevede amendamentul liberalilor.

În forma adoptată de Senat a proiectului privind Legea pensiilor articolul 33 este formulat astfel: "(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3) o constituie cel puţin câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială".

PNL mai propune ca CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice) şi casele teritoriale de pensii să informeze, din oficiu, anual, fiecare asigurat, la ultima adresă certificată , cu privire la stagiul de cotizare cumulate în sistemul public de pensii.

Totodată, liberalii mai susţin certificarea gratuită a stagiul de cotizare, la cererea asiguratului sistemului public de pensii, ori de câte ori este nevoie, de către CNPP/casele teritoriale de pensii, gratuitate care nu există în forma Legii pensiilor adoptată de Senat.

La art. 46, PNL propune introducerea a două noi alineate, cu următorul cuprins: "(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obţinerea uneia dintre acestea. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoana îndeplineşte atât condiţiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât şi cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii".

Liberalii vin cu propuneri şi pentru personalul din sistemul medical şi cel care asigură servicii de asistenţă medicală de urgenţă: "Prin excepţie de la prevederile art. 48, personalul angajat în sistemul medical care a efectuat ore de gardă beneficiază, la cerere, de pensionare, fără penalizări, înaintea vârstei standard de pensionare, în cuantum direct proportional cu numărul de gărzi efectuate, dar nu mai devreme de vârsta de 57 de ani, pentru femei, şi de 60 ani pentru bărbaţi. Personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat pot opta, la cerere, de pensionare pentru limită de vârstă, fără penalizări, la vârsta de 57 ani, dacă au vechime în activitate de 20 ani ca personal profesionist operativ de intervenţie."

Partidul de Opoziţieprecizează că prin servicii de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat se înţelege "ansamblul instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul Naţional de Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Prim Ajutor Calificat, respectiv serviciile de ambulanţă judeţene si Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe, Serviciile Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD)".