Victorie majoră pentru Rusia! Care sunt planurile lui Vladimir Putin acum, după ce militarii săi trimişi în Ucraina au reuşit să captureze oraşul Lisiciansk?

Potrivit unei evaluări făcute de Ministerul britanic al Apărării, Rusia sa va concentra în continuare, „aproape sigur”, pe capturarea regiunii Donețk din estul Ucrainei.

Soldaţii ucraineni s-au retras din Lisiciansk, probabil pe pozițiile defensive pregătite. Înainte de acest moment, Ministerul Apărării de la Moscova transmitea că a încercuit orașul și a asigurat controlul total al acestuia, se arată în raportul prezentat de Ministerul britanic al Apărării pe 4 iulie.

Luptele din interiorul și din jurul orașului din regiunea Lugansk s-au intensificat în cursul săptămânii trecute, forțele rusești realizând progrese constante. Lisiciansk era ultimul centru major de populație rămas sub control ucrainean în regiunea Lugansk.

Reamintim că, duminică seară, Statul Major al Forţelor Armate din Ucraina a anunţat oficial retragerea din Lisiciansk: „Pentru a proteja vieţile apărătorilor ucraineni, a fost luată decizia de a ne retrage din Lisiciansk”, adăugând că armata rusă are o „superioritate multiplă” pe plan material.

După ce au înregistrat această importantă victorie de moral, ruşii se vor concentra aproape sigur pe capturarea regiunii Donețk, indică raportul britanic. Armata ucraineană controlează în continuare o mare parte din regiunea Donețk.

Potrivit raportului prezentat de Ministerul Apărării de la Londra, lupta pentru Donbas a fost una crâncenă și de uzură. În următoarele săptămâni, este foarte puțin probabil ca acest lucru să se schimbe.

