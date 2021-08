Milioane de români vor scăpa de sărăcie. Claudiu Năsui vine cu măsura salvatoare

Ministrul Economiei spune că măsura care prevede scoaterea taxelor pentru românii care primesc salariul minim pe economie va scoate milioane de români din sărăcie. Claudiu Năsui a mai explicat că măsura nu este atractivă doar pentru românii care primesc minimul pe economie, ci li de ceilalți, subliniind că este o măsură care se aplică tuturor românilor.

El spune că valoarea unui salariu minim nu este impozitată și că taxele vor începe de la acea valoare în sus.

Ministrul Economiei a fost întrebat dacă România își poate permite lipsa taxelor, în contextul în care Guvernul a făcut mai multe împrumuturi. El spune că impactul acestei măsuri este mult mai mic decât impactul noului PNDL propus.

”Impactul acestei măsuri, făcută eșalonat și așa cum am propus-o noi, este mai mic decât noul PNDL propus. Noi în momentul negocierii programului de guvernare am propus a propus două opțiuni. De fapt, cea mai bună era cea în care se întâmplă această măsură, gradual, pentru întreaga economie. Punem, să zicem, 500 de lei. Primii 500 de lei sunt neimpozitabili. Nu era un salariu minim, dar primul an făceam 500 de lei.

Următorul an, mai puneam 500 de lei și tot așa. Și puteam să o facem gradual. Nu trebuia neapărat să fie 500 de lei, puteau să fie 400, mai mult, mai puțin, dar ideea era să mergem într-acolo. Să ajungem și noi să aplicăm o măsură europeană, pentru că aproape toate țările europene au genul acesta de protecții.

Una e să ți se ia jumătate din bani când ești director de bancă, parlamentar sau ministru și alta e să ți se ia când ești pe salariul minim”, a mai declarat Claudiu Năsui la Antena 3.