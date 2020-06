Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloş, să prezinte o situaţie a semnării contractelor de finanţare pentru faza a doua a Programului Operaţional Sectorial de Mediu, privind extinderea reţelelor de apă şi canal, adăugând că timp de şase ani decidenţii de la nivel naţional şi judeţean „şi-au bătut joc” de aceste proiecte.

„Aş dori să pregătiţi o documentare şi să faceţi o conferinţă de presă privitoare la situaţia semnării contractelor de finanţare pe faza a doua a POS Mediu, care e finanţată din POIM, extinderea reţelelor de apă şi canal.

”Și-au bătut joc de proiectele acestea”

Sunt milioane de cetăţeni români care au dreptul să beneficieze de un lucru simplu: apă curentă şi acces la canalizare. Avem la dispoziţie fonduri europene extrem de importante. Timp de şase ani de zile cei care au fost la putere – atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean – şi-au bătut joc de proiectele acestea”, a afirmat premierul în şedinţa de guvern.

El a susţinut că Guvernul actual a făcut demersurile necesare pentru a permite decontarea cheltuielilor neeligibile şi că, în cazul în care nu se semnează contractele de finanţare, acest lucru se întâmplă din cauza „baronilor nesimţiţi”.

„În nici şapte luni de zile am asigurat cofinanţarea lor, am permis decontarea cheltuielilor, care erau neeligibile, ca urmare a creşterii manoperei – urmare a tâmpeniei de Ordonanţă 114. Am făcut toate demersurile.

”Este vina celor care conduc judeţele”

Aici vreau să reiasă foarte clar că dacă nu se semnează contractele de finanţare şi dacă milioanele de români care au acest drept – şi există alocaţi bani europeni – lucrul acesta se întâmplă din cauza baronilor nesimţiţi care nu au absolut niciun fel de interes în a pregăti aceste lucrări prin intermediul ADI-urilor şi societăţilor de apă. Vreau aici un material foarte clar legat de situaţia în domeniul respectiv.

Pentru că nu mai putem accepta minciuna şi bătaia de joc care este administrată către oameni legată de acest subiect. Sunt nişte bani la care avem dreptul, putem să îi accesăm fără niciun fel de problemă, iar dacă nu se vor folosi banii aceştia pentru ca oamenii să beneficieze de reţele de apă şi de canalizare, să se ştie clar cine sunt responsabili pentru aceste situaţii”, a spus premierul.

Orban a subliniat că oamenii trebuie să afle că în cazul în care nu încep lucrările „este vina celor care conduc judeţele” şi „nu au capacitatea şi bunăvoinţa” de a derula aceste proiecte.

„Concentraţi-vă şi pe cele şapte judeţe”,

toate PSD, care dacă nu încheie lucrările riscăm să trebuiască să dăm toţi banii înapoi pe exerciţiul 2007 – 2013. Adică aici vreau să informăm corect oamenii.

Merg până a ajunge acolo încât în localităţile care ar urma să intre în aceste programe, finanţate de la nivel european, de introducere a reţelelor de apă şi canalizare, efectiv să îi mobilizaţi, să le spunem oamenilor respectivi că dacă nu încep lucrările este pur şi simplu vina celor care conduc judeţele, care nu au efectiv capacitatea şi bunăvoinţa de a derula aceste proiecte.

Nu se poate să ajungem aproape de finalul exerciţiului financiar multianual 2014 – 2020 să nu fie semnate şi începute lucrările pe toate cele 41 de judeţe pentru care există finanţare”, a spus el.

Premierul a solicitat ca până la următoarea şedinţă de guvern să fie prezentată o situaţie cu stadiul semnării contractelor.