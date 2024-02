Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că discuțiile pe tema comasării alegerilor vor continua. Asta, deoarece există o creștere a ostilității față de acest exercițiu democratic. În cazul în care alegerile nu vor fi comasate, Tudose susține că va exista un spectacol politic. Iar procesul educațional va fi perturbat din cauza închiderii școlilor.

”Eu încă nu ştiu să se fi hotărât, ştiu că sunt discuţii, vom avea discuţii în continuare. Am consultat, am fost în ţară, prin Ardeal, am avut săptămâna trecută consultări cu toate organizaţiile şi a fost o întrebare adresată deschis, există această variantă, voi ce spuneţi? Cam 95 la sută au spus că nu e o variantă rea. Din motive de confuzie a electoratului, ne chemaţi în fiecare duminică la vot. Ar trebui să vină cam de 5 ori la vot”, a declarat Mihai Tudose, la Insider Politic de la Prima TV.