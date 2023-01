Elwira și Mihai Petre au avut un început de an extrem de tensionat. Ei au intrat în 2023 cum nu se poate mai neplăcut. Cei doi se confruntă cu probleme de sănătate. De altfel, în aceeași situație se află și cele două fiice ale lor.

Cei doi soți le-au mărturisit urmăritorilor de pe Instagram că trec printr-o perioadă mai dificilă, după ce, încă din primele zile ale lui 2023 s-au confruntat cu probleme de sănătate. Dansatorul, împreună cu soția sa, au postat un video în care se află în spital. Elwira și Mihai Petre poartă mască, la fel și cele două fiice ale cuplului. Într-o postare distribuită pe Instagram, Mihai Petre a mărturisit că atât soția sa, cât și cele două fiice au început anul nu la fel de bine pe cât sperau.

Familia lui Mihai Petre este suspectă de gripă, iar medicamentele pentru această problemă se găsesc destul de greu în farmacii sau deloc, mai ales în această perioadă a anului.

Mihai Petre a găsit salvarea la vecini

Mihai Petre a spus, însă, că salvarea a venit de la vecini. În plus, el a ținut să transmită tuturor un avertisment să se fie cât mai atenți mai ales în această perioadă a anului.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, a spus Mihai Petre, pe Instagram.

Mesaj emoționat transmis Elwirei Petre

De curând, Elwira Petre și-a aniversat ziua de naștere, alături de soțul său și cele două fiice. Mihai Petre i-a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Acesta și-a exprimat dragostea și recunoștința față de femeia care îi este alături de atâția ani, și la bine și la rău.

Cu ocazia zilei de naștere a Elwirei, Mihai Petre a postat pe Instagram o fotografie cu ei doi la începutul relației lor, însoțită de un mesaj extrem de emoționant în care îi mulțumește soției sale pentru iubirea necondiționată și pentru tot ce au realizat împreună.

„La mulți ani, iubita mea! A trecut ceva timp, ești neschimbată, eu m-am ‘maturizat’ puțin, deși încă e drum lung până acolo, recunosc. Îți mulțumesc pentru tot, pentru ce nici măcar nu ne trecea prin cap când am făcut poza asta, deși cumva știam de atunci că te-am găsit.