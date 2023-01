Theo Rose are probleme de sănătate la început de 2023. Artista, care este însărcinată în trimestrul al doilea, a ținut să împărățească cu fanii ei ce anume o deranjează.

Ea a susținut mai multe concerte în noaptea de Revelion. Deşi avea dureri, a continuat să cânte. După evenimente, Theo Rose le-a spus fanilor săi, în detaliu, ce anume o deranjează.

“Prima problemă nouă în 2023, problemă nouă zic, pentru că mai sunt altele din 2022 cu care am intrat în 2023. Nu s-au putut rezolva toate că na… Eu mi-am scos o măsea de minte acum câțiva ani, vreo 6 ani, jos pe partea dreaptă. Problema este că astăzi m-a jenat zona toată ziua și după cântări m-am uitat să văd ce e. Îmi iese o măsea! Există vreo șansă să îmi iasă tot măsea de minte sau aveam vreo măsea de rezervă și s-a gândit să iasă acolo?”, a spus Theo Rose pe Instastory.

Theo Rose va deveni mămică foarte curând

În ciuda acestui episod deranjant, Theo Rose trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. În doar câteva luni ea va deveni mămică. De altfel, vedeta a organizat, recent, o petrecere în care au dezvăluit dacă urmează să aibă o fetiţă sau un băieţel. Alături de prieteni apropiaţi şi membri ai familiei, Theo Rose şi iubitul său au organizat ceea ce este cunoscut drept „gender reveal party”, un eveniment festiv la care este dezvăluit sexul viitorului copil.

Nu au lipsit artificiile, iar din spectacolul de lumini şi fum albastru putem deduce că Theo Rose urmează să nască un băieţel. Imaginile au fost postate chiar de către iubita cântăreaţă pe pagina sa de Facebook, alături de mesajul „De data asta aflaţi de la noi. Mâine vă arătăm mai multe de aici. Mulţumim tuturor!”.

Problemele cu care se confruntă cunoscuta vedetă

Anterior, vedeta a povestit că se confruntă cu problemele specifice unei sarcini, precum stările de greață. Theo Rose a spus că se luptă cu ele mai mereu și trece printr-o perioadă grea de fiecare dată când se întoarce acasă. De asemenea, ea a vorbit și despre momentele în care trebuie să urce pe scenă și modalitatea prin care le face față.

„Nu am încotro, dacă m-am înhămat la o căruță…Nu sunt singura care a muncit când am fost însărcinată. M-a întrebat cineva cum fac la concerte, când am grețuri, e greu de controlat situația. Am atâtea guri de hrănit că-mi trece orice greață, când am urcat pe scenă, mă gândesc doar la cum să fac să fie bine”, a dezvăluit, atunci, Theo Rose.