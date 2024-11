Cosmo Pharm este un brand românesc de suplimente alimentare construit cu atenție și eforturi constante în 30 de ani. Compania investește continuu în dezvoltare și alinierea la cele mai noi standarde în domeniul sănătății, dar și al sustenabilității.

Cel mai recent proiect în acest sens este „The Green Factory”, noua fabrică Cosmo Pharm. Sunt rezultate de excepție care au fost premiate în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate.

„Am reușit să punem pe picioare o fabrică «self sustainable». Plecând de la fotovoltaicele de 150 MW pe an, la centralele apă-apă, pe care le transformăm în aer-apă. Continuăm cu tot lanțul de producție,pe care, acum, îl transformăm într-o fabrică ce va obține certificarea GMP anul viitor”, a declarat Mihai-Ștefan Talpoș, CEO-ul Cosmo Pharm, pe scena Galei Capital.

Cosmo Pharm este un nume consacrat pe piața suplimentelor alimentare din țara noastră. Compania are un portofoliu diversificat de produse bazate pe ingrediente concentrate, de calitate, și studii clinice, care garantează eficiența acestora.

Faptul că producția are loc la noi în fabrică ne permite să păstrăm raportul preț-calitate. Dar și să satisfacem nevoile unui număr mare de consumatori, indiferent de vârstă, mediu social sau buget”, a declarat Mihai Ștefan Talpoș.

Președintele Cosmo Pharm a fondat compania la doar 32 de ani, împreună cu soția sa, dr. Aura Talpoș.

„Am crescut alături de Cosmo Pharm, pornind de la zero și învățând din greșeli, adaptându-ne constant la schimbările din piață. Am realizat că fără o echipă de profesioniști implicați, nu am fi ajuns atât de departe. Cultura organizațională este o prioritate esențială.

Deoarece considerăm că un mediu de lucru pozitiv și colaborativ este fundamental pentru succesul pe termen lung al afacerii”, a precizat CEO-ul companiei.