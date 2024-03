Cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea?

Mihai Gâdea, unul dintre cei mai renumiți și apreciați oameni televiziune din țara noastră, pare să aibă parte de succes și în sfera personală. El are o soție care strălucește în lumea antreprenorială. Vă prezentăm mai jos detaliile despre afacerile conduse de partenera sa.

Deși este omniprezent în media, Mihai Gâdea a păstrat mereu o discreție remarcabilă în ceea ce privește viața sa privată. Apreciatul jurnalist se bucură de o viață împlinită, având o familie minunată de care este extrem de mândru.

De aproape două decenii, Mihai Gâdea este partenerul de viață al Agathei Kundri, alături de care a adus pe lume o minunată fiică, Maisha Karina. Agatha, soția principalului om de la Antena 3 CNN, preferă să rămână în umbra reflectoarelor, evitând să fie expusă prea des în lumina publică.

Agatha Kundri, născută la 19 august 1981 în Timișoara, provine dintr-o familie cu rădăcini adventiste. Ea și-a finalizat studiile în 2004 la Universitatea de Vest, obținând diplome în sociologie și psihologie terapeutică, domeniu în care și-a construit cariera.

Agatha a urmat diverse cursuri în domeniul consilierii și terapiei, după care a deschis propriul cabinet specializat. În 2011, soția lui Mihai Gâdea a fondat o grădiniță și un after school în București. Ambele afaceri prosperând sub îndrumarea sa expertă, demonstrând încă o dată abilitățile sale antreprenoriale remarcabile.

„Sunt propriul meu puzzle. Nu știu numărul de piese, dar știu că ele sunt împrăștiate în toată lumea. Viața îmi este o călătorie pentru a descoperi și a întregi piesă cu piesă harta către Adevărul ființei mele, către sufletul meu. Am fost creați pentru a fi una cu Creatorul și sunt convinsă că potențialul nostru ca ființe umane este departe de închipuirile noastre”, se descrie ea.

Vedeta Antena 3 își ține familia departe de ochii curioșilor

În ciuda reușitelor sale în lumea afacerilor, soția lui își dedică timp și pasiune sportului. Ea a participat la numeroase competiții de triatlon, în care sunt incluse probe de înot, alergare și ciclism.

Chiar dacă este o personalitate cunoscută în țară, Mihai Gâdea a ales să păstreze viața sa privată departe de lumina reflectoarelor. A explicat de ce a făcut această alegere acum câțiva ani.

„Pentru singura dată am să vorbesc şi am să explic pentru cei care contează. Eu nu am nicio familie secretă. Nu simt nevoia să vorbesc despre familia mea pentru că mi se pare că şi aşa e suficient în opinia publică un Gâdea”, a declarat el.

Vedeta Antena 3 are motive mari de mândrie şi din partea fiicei sale. Ea studiază în Italia, la Florența. E studentă la PoliModa, una dintre cele mai importante şcoli de modă din lume.

Maisha Karina are şi talent pentru muzică. În anul 2016, a filmat un videoclip pentru piesa „Somewhere only we know”, a trupei Keane. Au venit apoi alte două coveruri, „Ordinary world” şi „Somewhere only we know”.

Piesa „Start” a văzut lumina zilei în mai 2023. Mihai Gâdea povestea atunci că ţine piesa pe repeat acasă, la birou, dar și în mașină.