Când începe Asia Express 2024? Anca Țurcașiu a fost cea care a dezvăluit publicului momentul când acest nou sezon ar urma să fie difuzat la televizor. Actrița una dintre concurențe, alături de colega sa de breaslă, Andreea Samson.

După ce au petrecut două luni pline de aventuri pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia, ceilalți concurenți Asia Express au împărtășit cu publicul experiențele lor la întoarcerea acasă.

După aproape două luni pline de aventuri pe Drumul Zeilor, concurenții de la Asia Express au revenit în România. În drumul lor către marea finală, aceștia au parcurs un traseu impresionant de peste 7000 de kilometri. Sezonul acesta a inclus 11 etape, cu una în plus față de sezoanele anterioare.

Filmările show-ului de la Antena 1 s-au încheiat, iar telespectatorii sunt nerăbdători să vadă noul sezon al reality show-ului.

Curajoșii care s-au aventurat în acest sezon Asia Express au fost:

După întoarcerea acasă, participanții de la Asia Express 2024 au împărtășit mesaje pentru fanii lor pe diverse platforme de socializare.

De asemenea, Anca Țurcașiu a făcut public momentul când acest nou sezon al emisiunii va fi difuzat pe Antena 1.

Nicolai Tand a anunțat, la rândul său, reîntoarcerea în țară.

Cătălin Vișănescu a fost sincer în fața fanilor și a împărtășit pe platformele de socializare experiențele sale din cadrul reality show-ului.

De curând, și Betty Salam a distribuit pe contul său de Instagram o serie de videoclipuri alături de soțul său, de la aeroport, oferindu-le astfel fanilor o veste că se pregătesc să se întoarcă acasă.

În primele declarații date după terminarea filmărilor, Andrei Ursu a dezvăluit că emisiunea va fi difuzată în toamna acestui an.

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat, abia aștept să vedeți emisiunea în toamnă. Ce pot să zic eu este că a fost o experiență extraordinar de tare, iar ce mă bucură și mai mult este faptul că în astea două luni de când am plecat (…) piesa noastră a stat pe locul 1 pe radio tot timpul ăsta, am văzut acum. 8 săptămâni pe locul 1, este cel mai tare lucru care mi s-a putut întâmpla și abia aștept să ajung acasă, abia aștept să mă întorc la familie”, a mărturisit cântărețul, pe InstaStory.

„Cea mai frumoasa experienta!!!”, a scris și Carmen Negoiță pe Instagram, completată de sora ei, Andreea.

Mihai Găinușă a distribuit pe Instagram o fotografie în care apare alături de soția sa, la masă, însoțită de următorul mesaj:

La rândul ei, și Oana Paraschiv se arată extrem de entuziasmată de experiența Asia Express:

Victor Slav și Selina au transmis și ei un mesaj inaugural pe Instagram, la întoarcerea lor acasă, după două luni petrecute în cadrul Asia Express 2024:

„Off Doamne ce trairi..ce experiente, ce oameni minunati! Multumim @americaexpressromania , multumim Universului ce ne a adus langa aceste suflete minunate! Am intalnit oameni frumosi langa care am impartasit un carusel de sentimente, am plans de suparare, frustrare, fericire!!!!

Nu putem explica in cuvinte ce este aici…long story short- AM SIMTIT CA TRAIM!

Suntem acasa.. sanatosi, noi personal, evoluati sentimental si nu numai… Va multumim pentru toata sustinerea voua celor de acasa! Va imbratisam puternic ( pentru ca am facut muschi) Gasca, abia astept sa vedem primul episod cu totii asa cum am stabilit”.