Într-o societate obsedată de diete și tendințe alimentare, medicul nutriționist Mihaela Bilic, a adus lumină asupra unor mituri despre pâine și dulciuri, oferind perspective surprinzătoare pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Pentru mulți, pâinea a devenit inamicul public numărul unu atunci când vine vorba de controlul greutății. Cu toate acestea, Dr. Bilic demontează această concepție și spune că un consum moderat de pâine este perfect acceptabil într-o dietă sănătoasă.

„Pâinea n-o consider deloc ca fiind inamicul public numărul unu, cu condiția ca respectiva pâine să fie o felie și să fie în varianta de asta e porția noastră de făinos. Deci dacă avem trei mese în zi, fiecare dintre ele – sau măcar două dintre ele – pot avea o felie de pâine. O felie de pâine are 80 de calorii, deci nu e nimic grav”, a spus ea.