Microsoft se pregăteşte pentru o nouă achiziţie importantă, la scurt timp după preluarea ZeniMax, compania ce deține publisherul de jocuri video Bethesda.

Ofertă uriaşă pentru Discord

De data aceasta, compania fondată de Bill Gates este interesată de Discord, un serviciu de comunicare focusat pe gaming. Discord ar putea fi cumpărat, în curând, de către gigantul Microsoft şi se vorbeşte despre o ofertă de 10 miliarde de dolari.

Phil Spencer, şeful diviziei Xbox, ar negocia din partea Microsoft cumpărarea Discord, conform surselor anonime citate de Bloomberg. Compania cu sediul în Redmond, statul american Washington, ar fi dispusă să ofere 10 miliarde de dolari pentru Discord.

Nu mai departe de luni, în piaţă a apărut informaţia conform căreia Discord s-ar putea vinde pentru aceeaşi sumă de 10 miliarde de dolari, aflându-se în proces de evaluare a mai multor oferte, scrie news.ro.

Amazon şi Epic Games ar fi şi ele interesate de Discord

Discord s-ar afla deja pe finalul negocierilor cu una din companiile interesate. Se presupune că aceasta este Microsoft, deşi interesate ar mai fi Amazon şi Epic Games.

În acelaşi timp, Discord are şi opţiunea listării la bursă, pe care o ia încă serios în calcul, ca alternativă la vânzare.

Serviciul de chat, care încă nu face profit, este evaluat la 7 miliarde de dolari şi a avut anul trecut venituri de 130 de milioane de dolari. Lunar, Discord are în jur de 140 de milioane de utilizatori.

Microsoft a plătit 7,5 miliarde de dolari pentru ZeniMax

La începutul lunii martie, Microsoft a finalizat preluarea ZeniMax, compania mamă a publisherului de jocuri video Bethesda, pentru 7,5 miliarde de dolari în numerar, cea mai mare achiziţie în domeniul jocurilor efectuată vreodată de Microsoft, potrivit Reuters.

Achiziţia, anunţată în luna septembrie a anului trecut, eclipsează suma de 2,5 miliarde de dolari plătită de Microsoft pentru preluarea Mojang, dezvoltatoarea Minecraft, în 2014.

Finalizarea preluării Bethesda are loc la câteva zile după ce Uniunea Europeană şi Comisia pentru bursă şi valori mobiliare din Statele Unite şi-au dat acordul pentru tranzacţie.

Bethesda este o companie recunoscută pe piaţa jocurilor video, având în portofoliu jocuri precum Fallout, The Elder Scrolls şi Doom.

Această ofertă include sub-studiourile Bethesda, cum ar fi dezvoltatorul Dishonored – Arkane, studioul Wolfenstein – MachineGames, creatorul Doom – id Software și studioul Tango Gameworks cu The Evil Within. Microsoft are acum 23 de studiouri de jocuri, comparativ cu cele 13 studiouri PlayStation Sony.