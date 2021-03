Microsoft a finalizat preluarea ZeniMax, compania mamă a publisherului de jocuri video Bethesda, pentru 7,5 miliarde de dolari în numerar, cea mai mare achiziţie în domeniul jocurilor efectuată vreodată de Microsoft, transmite Reuters, conform news.ro.

Achiziţia, anunţată în luna septembrie a anului trecut, eclipsează suma de 2,5 miliarde de dolari plătită de Microsoft pentru preluarea Mojang, dezvoltatoarea Minecraft, în 2014.

Finalizarea preluării Bethesda are loc la câteva zile după ce Uniunea Europeană şi Comisia pentru bursă şi valori mobiliare din Statele Unite şi-au dat acordul pentru tranzacţie.

Bethesda este o companie recunoscută pe piaţa jocurilor video, având în portofoliu jocuri precum Fallout, The Elder Scrolls şi Doom.

Această ofertă include sub-studiourile Bethesda, cum ar fi dezvoltatorul Dishonored – Arkane, studioul Wolfenstein – MachineGames, creatorul Doom – id Software și studioul Tango Gameworks cu The Evil Within. Microsoft are acum 23 de studiouri de jocuri, comparativ cu cele 13 studiouri PlayStation Sony.

Microsoft va concura mai puternic Sony

Într-o postare pe blog publicată marţi, Microsoft a confirmat zvonurile că unele jocuri noi ale Bethesda vor fi disponibile exclusiv pe consola Xbox şi pe PC-urile cu sistemul de operare Windows.

„Acesta este următorul pas în construirea unei echipe de studiouri lider în industrie, un angajament pe care îl avem față de comunitatea noastră Xbox”, spune Phil Spencer, șeful departamentului de jocuri al Microsoft. „Odată cu adăugarea echipelor creative Bethesda, jucătorii ar trebui să știe că consolele Xbox, PC și Game Pass vor fi cel mai bun loc pentru a experimenta noi jocuri Bethesda, inclusiv câteva titluri noi în viitor, care vor fi exclusive pentru jucătorii Xbox și PC. ”

Ambele companii au lansat anul trecut console de jocuri de generaţie nouă, sperând să atragă jucătorii cu îmbunătăţiri mari ale sistemelor mai vechi.

Cu Bethesda, Microsoft speră să dezvolte serviciul pe bază de abonament Xbox Game Pass incluzând în oferta sa catalogul de titluri al acestei companii, care îşi are sediul în Rockville, Maryland.