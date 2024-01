Urgență medicală pentru o cântăreață și vedetă Survivor! O faimoasă participantă la showul Survivor, cunoscută și pentru cariera sa de artistă, a fost transportată de urgență la camera de gardă a unui spital din București.

Mellina a fost o personalitate importantă în sezoanele anterioare ale emisiunii Survivor. Ea a dezvăluit că starea sa este extrem de gravă, iar medicii întâmpină dificultăți în formularea unui diagnostic precis.

Fosta Războinică a comunicat că se află într-o situație disperată. Situația este cu atât mai rea cu cât medicii nu au reușit să identifice cauzele care stau la baza suferințelor intense pe care le experimentează.

Vedeta suferă de insomnie și are dureri în partea de jos a abdomenului.

Vedeta mărturisit faptul că medicii nu cunosc originile suferinței sale. Pe lângă acest aspect, fosta concurentă, pe numele ei real, Mădălina Dumitru, este hotărâtă să găsească, în cele din urmă, un specialist care să identifice cauza bolii cu care trăiește.

În ultimul timp, Mellina s-a confruntat cu probleme de sănătate și a ajuns să fie spitalizată, inclusiv în Grecia.

În acea perioadă, ea mărturisește că a fost nevoită să meargă la camera de gardă din cauza unui incident nedorit. Vedeta a fost înțepată de o creatură acvatică, necesitând asistență medicală specializată.

Mellina susține că a fost înțepată pentru că nu era echipată corespunzător în timp ce făcea snorkeling.

„Am fost să fac un pic de snorkeling și am uitat să îmi iau acea încălțăminte specială, am mers cu picioarele goale. Am zis că am eu grijă să nu calc pe vreun arici de mare. Dar la un moment dat m-am dezechilibrat.

A venit un val mare, m-am dezechilibrat și am pus picioarele peste tot. Cu piciorul drept am călcat pe un arici mai mare și am vreo 10 țepi care mi-au rămas în talpă”, povestește ea.