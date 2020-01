Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis să îl susţină pe Titus Corlăţean pentru a prelua funcţia de preşedinte interimar al Senatului până când va fi publicată motivarea Curţii Constituţionale cu privire la actualul şef al Camerei superioare, Teodor Meleşcanu, potrivit Agerpres.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, după şedinţa CExN, că s-a decis ca „până la motivarea CCR cu privire la alegerea preşedintelui Senatului să mergem cu unul dintre vicepreşedinţi, având şi atribuţii de preşedinte”.

Titus Corlăţean, validat de PSD

Ciolacu a menţionat că acesta va fi Titus Corlăţean, care urmează să fie validat şi de grupul parlamentar al PSD de la Senat.

Întrebat dacă are informaţii că Teodor Meleşcanu îşi va da demisia din funcţia de preşedinte al Senatului, Ciolacu a spus: „Am stat de vorbă cu el şi a spus că ar dori să îşi înainteze demisia, că aşa este corect. Am luat act de dorinţa dânsului, una cât se poate de morală, dar am discutat şi de acordul pe care PSD îl va avea în viitor cu Forţa Naţională”

