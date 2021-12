Melania Medeleanu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Cariera prezentatoarei TV s-a schimbat la 180 de grade, în prezent principalele sale activități fiind campaniile și fundațiile umanitare prin care s-a decis să ajute cât mai multă lume.

Noua carieră a Melaniei Medeleanu

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Melania Medeleanu: Fiecare proiect pe care-l facem la Zi de BINE ni se pare important. Important pentru o comunitate, important pentru oameni. Fie că vorbim despre adolescenți care se luptă cu depresia, pentru care am susținut o linie verde 24 din 24, fie că vorbim despre camere de audiere pentru minori, victime ale infracțiunilor sexuale și nu numai sau despre nevăzătorii pentru care am adus bastoane inteligente cu soft în limba română, fiecare proiect face viața cuiva puțin mai ușoară. Am ajuns la cel de-al 18-lea proiect al Asociatiei Zi de BINE (facem câte un proiect pe lună) și ne uităm cu grijă dar și cu foarte multă emoție spre ultimele 4 cauze ale acestui an, din domeniul educației, sănătății și sănătății mintale.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Melania Medeleanu: Sunt cel puțin două momente care mi-au schimbat radical traiectoria: demisia de la Realitatea TV, după mai bine de 10 ani, cu toate fricile care au decurs de aici. Atunci când faci un lucru pentru o perioadă indelungată de timp, ai senzația că nu mai știi să faci nimic altceva. A fost surprinzător pentru mine că, ceea ce fusese gândit ca un an sabatic, s-a dovedit un an de descoperiri: atunci am pus pentru prima oară pe picioare un proiect social – Afterschool-ul social de la Clinceni și tot atunci am început masteratul în logopedie care mi-a arătat cât de mult îmi place drumul ăsta – să aflu că ceea ce știu eu poate să servească și altora, să fiu o părticică din ceea ce poate face un om mai bun într-un anumit domeniu.

Au urmat MagiCAMP și MagicHOME și uriașele satisfacții care au decurs de aici. Să pun pe picioare, să coordonez această organizație și, împreună cu echipa și cu sutele de voluntari, să facem puțin mai bună viața copiilor diagnosticați cu cancer a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut până acum. După cum să las MagiCAMP pe mâinile (bune, ce-i drept!) altcuiva a fost cel mai greu lucru din viața mea. Dar am simțit că rolul meu acolo s-a terminat, că ei puteau să meargă mai departe fără mine, în timp ce viața mea personală avea de suferit.

Azi, când un prunc îmi zâmbește în fiecare zi și când suntem deja la al 18-lea proiect al Asociației Zi de BINE în 18 luni de existență, pot, în sfârșit, să răsuflu ușurată: dacă vrei să crești, uneori trebuie să rupi o bucățică din tine. Să faci loc.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Melania Medeleanu: N-aș vorbi atât despre o rețetâ, cât despre o serie de reguli de la care nu ne abatem: facem ce promitem, avem încredere în partenerii noștri și primim la rândul nostru încredere și suntem foarte organizate (suntem 4 fete în echipă, fiecare cu rolul ei foarte precis).

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Melania Medeleanu: Mă trezesc devreme, în jur de 6, apoi îl pregătesc pe cel mic pentru grădiniță și știu că urmează cele 4-5 ore de concentrare maximă, până la întoarcerea lui. Fie că sunt traininguri, documentare sau proiecte sociale, astea sunt orele cele mai eficiente, în care lucrez cel mai bine. Urmează timpul cu el, în care mai strecor niște mailuri și telefoane, iar seara, dacă nu adorm în timp ce-i citesc povestea, mai fur o jumătate de ora de relaxare cu o carte în mână sau povești cu prietenii.

Încerc să păstrez weekend-urile exclusiv pentru familie – nu-mi iese mereu dar constat, totuși, că e din ce în ce mai ușor să închid laptopul două zile întregi. E capitolul de care sunt foarte mândră. Deși viața profesională îmi oferă satisfacții foarte mari, simt nevoia să învăț și lecția separării celor două laturi: familie și muncă.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Melania Medeleanu: M-am bucurat că am găsit timp să înregistrez cursul de public speaking pentru aceia care-și doreau să participe la el, dar nu puteau din pricina disțantei sau orarului încarcat. Acum, oricine poate parcurge cursul pe site – melaniamedeleanu.ro – în ritmul în care dorește. Apoi mă bucur că tot mai mulți oameni încep să se uite cu mai multă atenție la propria vorbire – grupele de dicție pe care le țin sunt pline – și ăsta e un semn că înțelegem ușor, ușor ca felul în care vorbim, vorbește despre noi.

Cât despre latura de implicare socială, mi-e tare drag să văd cum crește Asociația Zi de BINE și mai ales, cum crește binele din jurul său – sponsori, voluntari, donatori, oameni care simt că chibitatul de pe margine nu rezolvă lucruri, așa că aleg să daruiască timp, bani, cunoștințe, resurse puse-n slujba celor care au nevoie de ajutor.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Melania Medeleanu: În plan personal aș zice că, pentru o introvertă ca mine, a fost mai ușor decât pentru mulți alții. Nevoia mea redusă de socializare a facut să nu resimt atât de puternic perioada de lockdown. Ce m-a frustrat enorm a fost felul în care s-au prăbușit peste noapte toate planurile profesionale. Am lansat Asociația Zi de BINE chiar în ziua primului caz de Covid din România și cu câteva zile înaintea primei cauze pe care o susțineam și pentru care se înscriseseră ca voluntari aproape 2000 de oameni, totul s-a închis. Toată munca de organizare a acelui eveniment care marca nașterea noastră ca ONG s-a dus pe apa sâmbetei. Aveam de ales: închidem tot și așteptăm vremuri mai bune sau ne adaptăm noului context și facem ce putem. M-am consultat cu partenera mea, Luciana Zaharia și în câteva secunde decizia a fost luată: mergem mai departe. Ne-am propus atunci să strângem 50.000 de euro pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Ce a urmat ne-a copleșit de-a binelea – mii de oameni și zeci de companii ni s-au alăturat și două luni, iar jumătate mai târziu ajunseserăm în peste 100 de destinații, spitale și cabinete ale medicilor de familie, cu materiale sanitare, echipamente și aparatură de peste 1.000.000 de euro.

În ceea ce privește trainingurile, mi-a luat nepermis de mult să le mut în online, nu mă simțeam deloc în stare să țin cursuri fără să le vad oamenilor privirea. Am avut nu doar surpriza să constat că, la cursul de dicție mai ales, eficiența era chiar mai mare decât în sala de curs – căci omul se putea apropia de cameră și înțelegeam mult mai bine defectul de pronunție, de pildă, cu care se confrunta, dar accesul la cursuri a devenit brusc, uriaș. Dacă până atunci ajungeau la cursuri doar cei care locuiau în București, acum cursanții mei sunt din Baia Mare, Iași, Craiova, Viena, Lisabona, singurul impediment fiind, pe alocuri, diferența de fus orar.

Și mai e ceva ce pandemia a scos la iveala, cu forță, ce-i drept: nu toate întâlnirile merită să fie făcute față în față. Multe dintre ele se pot întâmpla online, prompt și scutind timp, nervi și benzină.

Capital: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Melania Medeleanu: Depinde cum definești succesul – pentru unele femei înseamnă o viață de familie împlinită, pentru altele, o carieră fulminantă. Pentru mine succesul înseamnă să fac cât mai bine fiecare lucru pe care-l incep. Și cum încă nu mi-a ieșit la nivelul pe care-l visez, mi-e teamă că va trebui să las pe alții să scrie rețete.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Melania Medeleanu: Sunt parolistă, promit doar lucruri pe care pot să le fac și chiar dacă stau destul de des cu capul în nori, am picioarele bine înfipte în realitatea de zi cu zi.

Capitl: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Melania Medeleanu: Fiecare zi e Zi de BINE!