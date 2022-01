Pe acest fond, cunoscutul medic Adrian Marinescu a declarat că momentan nu se știe momentul în care antiviralul Paxlovid va fi găsit în farmaciile din România. Într-o declarație la un post de televiziune, medicul spune că există mai multe lucruri care trebuie luate în considera, unul dintre ele fiind existența medicamentului în toate farmaciile sau doar în farmaciile din spitale.

De asemenea, medicul Adrian Marinescu mai spune că la Institutul ”Matei Balș” din Capitală au existat medicamente pentru tratarea coronavirusului pe toată periaoda pandemiei, medicamente care nu au existat și la nivelul farmaciilor obișnuite.

Mai mult decât atât, medicul speră ca noul antiviral produs de compania americană Pfizer să nu fie disponibil doar la nivelul spitalelor deoarece va fi din nou aglomerație la camera de gardă.

”Deocamdată nu am reușit să avem nici variantele mai vechi de antiviral. Aici sunt două aspecte: dacă medicamentul ajunge în România, când ar putea să ajungă, și dacă va exista doar în circuitul de spital sau și în circuitul prespital. Vă spun acest lucru, pentru că, de exemplu, în Institutul „Matei Balş” noi am avut medicamente antivirale cam toată pandemia, dar ele nu au existat și la nivel de medic de familie și atunci varianta de la Pfizer, care sigur că vine cu un plus de eficiență e binevenită, dar sper să nu existe doar la nivel de spital, pentru că atunci va fi din nou aglomerarea camerelor de gardă şi lucrurile vor funcționa mai complicat. Ne trebuie şi în sistem şi în circuitul farmaciilor (…) circuitul deschis”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Paxlovid ar putea ajunge în România în martie-aprilie

Directorul Terapia Cluj a vorbit și el despre antiviralul produs de Pfizer și spune că medicamentul ar putea ajunge în România în martie-aprilie, în funcție de cât de multe țări sunt la coadă, subliniind că SUA, Marea Britanie și Australia deja au comandat medicamentul anti-COVID.

”Eu, dacă ar fi să fac o estimare, aș spune că undeva între 1 și 3 luni este probabilitatea ca unul dintre cele două medicamente să ajungă în România. Undeva prin martie-aprilie”, mai spune Dragoș Damian.

Prețul pentru Paxlovid se situează undeva între 500 și 500 de dolari

De asemenea, Dragoș Damian a vorbit și despre prețul pe care acest antiviral îl va avea. Directorul Terapia Cluj spune că Paxlovid nu este ieftin, motiv pentru care prețul nu va fi accesibil pentru oameni dacă nu este decontat.

El a adăugat că prețul antiviralului este undeva între 500 și 700 de dolari, potrivit datelor oficiale din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii.

”Medicamentul trebuie să fie decontat. Nu este deloc ieftin. (…) Datele din Marea Britanie și America arată undeva între 500 și 700 de dolari. Prețul nu este deloc accesibil. Nu este un medicament să îți faci stoc acasă. Să îl cumperi din farmacie să îl ai sau să îl iei cum îți trece prin minte. Pentru că este un medicament care trebuie prescris de medic și are efecte secundare”, a declarat directorul Terapia Cluj, Dragoș Damian, la Antena 3.