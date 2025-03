Epilepsia afectează mii de copii, iar lipsa unui medicament vital îi pune în pericol. Părinții copiilor diagnosticați cu epilepsie se confruntă cu o situație dramatică. Un medicament esențial, Frisium, lipsește din farmacii de câteva luni. Adnana Cotolea, mama unei fetițe cu o boală rară, atrage atenția asupra acestui deficit grav, care afectează sănătatea celor mici.

Adnana Cotolea, mama unei fetițe cu lipofuscinoză ceroid neuronală tip 2, povestește despre dificultățile întâmpinate în procurarea medicamentului necesar. Epilepsia copilului său necesită un tratament constant, însă medicamentul care previne crizele epileptice nu se mai găsește pe piață, nici în București, nici în restul țării.

Noi am făcut demersuri, am sesizat lipsa medicamentului, am sunat la Agenţia Medicamentului, de acolo ni s-a dat o listă cu farmaciile care ar avea pe stoc acel medicament, când ne-am dus la acele farmacii nu era, spunându-ne că de fapt stocurile nu sunt actualizate în sistem”, a spus aceasta.

Părinții au încercat să găsească medicamentul prin diverse canale, inclusiv solicitând informații de la Agenția Medicamentului. Lista farmaciilor care ar avea Frisium s-a dovedit inutilă, deoarece stocurile nu erau actualizate.

Frisium este un medicament antiepileptic care ajută la prevenirea crizelor periculoase. Mama fetei spune că absența lui poate duce la complicații grave, inclusiv crize prelungite care pot pune viața în pericol.

Adnana Cotolea a reușit să aducă o cantitate mică de medicament din Germania, dar aceasta nu este o soluție viabilă pe termen lung.

„Noi putem să spunem că am venit cumva cu un stoc din Germania, am locuit acolo ceva timp şi am venit cu medicamente de acolo, mai avem ceva pe stoc, cred că mai avem pentru două săptămâni, asta în situaţia în care am umblat şi la schema de tratament şi s-a mai redus cantitatea de Frisium, dar dacă noi am redus-o, sunt copii la care este posibil să crească doza pe zi şi atunci automat ai nevoie de mai mult”, spune ea.