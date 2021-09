Premier League este în prim-plan, cu dueluri precum Chelsea – Manchester City și Arsenal – Tottenham, în timp ce, în Bundesliga, confruntarea dintre M’Gladbach și Borussia Dortmund are toate argumentele pentru a fi una spectaculoasă.

Sunt, fără doar și poate, cele mai tari meciuri din weekend, iar cotele disponibile la 888sport arată excelent, motiv pentru care am ales și câte un pont pentru fiecare dintre cele 3 partide.

Chelsea – Manchester City, reeditarea finalei Champions League

Sâmbătă, de la ora 14:30, Chelsea și Manchester City se vor duela în Premier League, într-un meci ce va fi televizat de Eurosport. La ultima confruntare dintre cele două, Chelsea s-a impus cu 1-0, în finala Champions League.

Manchester City este, așadar, dornică de revanșă, dar misiunea nu va fi una ușoară. Chelsea se descurcă foarte bine, a făcut transferuri foarte bune, a câștigat Supercupa Europei și se află pe primul loc în clasamentul din Premier League, cu 13 puncte. În plus, echipa este solidă din toate punctele de vedere, cu 12 goluri marcate și doar unul încasat.

În schimb, Manchester City ocupă locul 5 în clasamentul din Premier League, cu 10 puncte. Defensiva a fost la un nivel bun, cu un singur gol marcat, atacul a funcționat, și el (10 goluri marcate), dar echipa a făcut deja doi pași greșiți.

De altfel, multe din ultimele partide directe dintre Chelsea și City au fost bogate în goluri. În patru din ultimele cinci dueluri directe din Premier League ambele echipe au marcat. Chelsea are 10 meciuri oficiale la rând cu gol marcat, iar City este recunoscută pentru forța sa ofensivă, chiar dacă în ultima etapă a remizat cu Southampton.

Așadar, pariul că ambele echipe vor înscrie, disponibil la o cota de 1.75 la 888sport, merită luat în calcul. Cât privește rezultatul partidei, bookmakerii anticipează un duel echilibrat. Chelsea are cota 2.75 la victorie, City are 2.55, iar egalul este cotat cu 3.40.

Arsenal – Tottenham, derby-ul echipelor rănite

Duminică, de la ora 18:30, un alt meci de tradiție le aduce față în față pe Arsenal și Tottenham, în direct la Eurosport.

Arsenal a avut un start de coșmar în Premier League, dar este într-o ușoară revenire de formă, după ce a câștigat ultimele două meciuri. Totuși, echipa este abia pe locul 13, cu 6 puncte. Echipa a înscris doar de două ori în primele 5 etape și a încasat nu mai puțin de 9 goluri.

Tottenham are și ea un start slab, fiind abia pe locul 7, cu 9 puncte. Echipa a punctat doar de trei ori în startul de sezon și a încasat 6 goluri. În plus, Spurs vine și după două eșecuri cu 0-3 în campionat.

Așadar, Arsenal are un ușor avantaj, fiind favorită la 888sport cu o cotă de 2.35. Egalul are cota 3.35, iar un succes al lui Tottenham are 3.05. „Tunarii” au marcat în 7 din ultimele 8 meciuri jucate acasă, iar oaspeții în 8 din ultimele 10 deplasări. În aceste condiții, pasionații de pariuri pot profita de problemele din defensivele celor două echipe și miza la o cotă de 2.00 pe minim 3 goluri în acest duel de tradiție din fotbalul britanic.

Se anunță spectacol total în M’Gladbach – Borussia Dortmund

Sâmbătă, de la ora 19:30, va avea loc duelul dintre M’Gladbach și Borussia Dortmund, duel de la care fanii fotbalului așteaptă multe goluri.

Forma celor două echipe este complet diferită. Gladbach vine după trei înfrângeri în ultimele patru etape, deși avea ambiții mari în acest sezon.

De partea cealaltă, Dortmund a înregistrat patru succese la rând în toate competițiile. Chiar și așa, echipa suferă în continuare în defensivă, având șapte meciuri la rând cu gol încasat în toate competițiile. Iar în cinci dintre aceste partide a primit chiar două goluri. M’Gladbach are așadar șanse bune să înscrie în poarta lui Dortmund, mai ales că a punctat în ultimele 6 meciuri de acasă din Bundesliga.

Ținând cont de aceste lucruri, precum și de diferența de valoare, cota 2.95 oferită de 888sport pentru pariul „Dortmund câștigă și ambele echipe marchează” reprezintă fără îndoială unul din cele mai bune ponturi ale finalului de săptămână. Pontul poate fi plasat la 888sport cu funcția Creare Pariu – mai multe selecții din același eveniment pe un singur bilet.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.