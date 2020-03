Pacienți critici infectați, care sunt pe secție, mor, rând pe rând, iar medicii par că nu mai au putere pentru a-i trata. „Ziar de Hunedoara” a intrat în posesia unui document, prin care șefa secției de Terapie Intensivă, Ioana Kovacs, încearcă să atragă atenția conducerii spitalului asupra situației extrem de grave în care se află.

Medicul Roxana Betea se află în secția de Terapie Intensivă a spitalului de sâmbătă, încâ dinainte de a se lua decizia de carantinare a unității sanitare. Alături de ea, este medicul Ioana Kovacs și alți 14 colegi. Toți sunt bolnavi.

Toți au simptomatologie de COVID-19. Toți au intrat în contact cu pacienți infectați, tratați pe secție. Toți au intrat în contact cu o colegă medic, care în urma testului, a fost declarată pozitivă la noul coronavirus. Nu mai au putere. Pe toți „i-a prins” carantina doar cu un rând de haine, fără a avea nimic de schimb, scrie „Ziar de Hunedoara”.

„Suntem ca la pușcărie!”

„Situația e gravă, nu mai știm nici noi. Suntem aici, într-o mini-carantină, pacienții se internează, nu știm cine a dat dispoziția asta. Noi suntem cu simptomatologie, nu știm dacă suntem pozitivi, negativi, nu se știe. Putem da mai departe, nimeni nu înțelege asta…

Pe mine și pe șefa de secție ne-a prins ghinionul în spital, amândouă cu simptome, asistentele, infirmierele și ele au simptomatologie… Le ținem aici… Nimeni nu ne zice nimic, din data de 29 seara, de când am primit ordinul că nu mai pleacă nimeni și nimeni nu mai intră. Nimeni nu ne-a mai spus absolut nimic! Suntem amenințați cu dosare penale dacă plecăm din spital, suntem ca la pușcărie.

Nu putem primi nimic de acasă, poliția stă în spatele spitalului. Aseară a venit o prietenă, să îmi aducă ceva haine, mi-a aruncat peste gard o cutie, dar poliția a fost pe fază. Vor să stau 14 zile într-o pereche de pantaloni, un tricou și să nu mai zic mai departe. Faci carantină, dar nu așa… ”, spune medicul Roxana Betea.

Pacienții cu COVID-19 nu mai au tratament

Aceasta a mai spus că, ieri, secția nu a avut nici măcar apă caldă. Tot de ieri, pacienții cu COVID-19, nu mai au tratament. „Amândoi medicii suntem cu perfuzii, asistentele se simt rău… Nu e posibil să te țină în halul acesta. A fost amenințată colega de la raze că dacă nu face investigațiile, a doua zi are dosar penal din partea managerului care e pus în funcție de trei ore. El știe ce se întâmplă în trei ore în spital. Nu am crezut că se poate așa ceva. Eu am venit duminică la spital, la gardă, având pacienți, pentru că puteam să mă izolez acasă.

Am fost contact direct cu o colegă, care este infectată. Dar nu puteam să las pacienții așa. Oricum, pe secția de Terapie Intensivă nu avem medicamente pentru a-i trata pe cei cu COVID. Ieri a fost ultima dată când au primit medicamente. La noi, chiar acum la ora 11 s-a declarat un deces. Ieri am mai avut unul. Mai avem o pacientă confirmată cu COVID-19, în stare critică. Mai avem un pacient, care este suspect, nu avem încă rezultatul. Ieri, s-au recoltat probe de la personalul de pe secție, de la 16 persoane.

Au fost presiuni pentru a ne recolta, pentru că eram toți cu simptomatologie. Suntem doi medici, patru infirmiere, un brancardier și restul sunt asistente. Eu sunt cu perfuzia în mână acum, ieri nu am avut apă caldă, ne-am spălat cu apă rece. Când intri într-un salon infectat, trebuie să îți faci duș. Nu poți să ștai așa. Noi nu am avut nici măcar apă caldă”, mai spune dr. Roxana Betea. Potrivit sursei citate, medicul susține că un asemenea tratament este inuman.