Spitalul Floreasca are de câteva zile un nou manager, în persoana lui Andrei Zidaru. Noul manager, care din aprilie 2018 până în iunie 2023 a condus Spitalul din Hârșova, ne-a prezent care sunt obiectivele sale pe termen scurt.

„Prioritățile sunt, din păcate, foarte multe. Una dintre cele mai importante este să încerc să readuc înapoi personalul care a plecat în ultima perioadă. Au fost scoase la concurs ceva posturi. Doar că personalul care a fost angajat a și renunțat în scurt timp din cauza fluxului foarte mare de pacienți. Acesta este un prim lucru pe care îl voi face. Dar sunt și situații mult mai complexe. Precum schimbarea stocatorului de oxigen, care și-a depășit puțin perioada de viață, dar este încă folosit. Sunt mai multe situații tehnice care trebuie rezolvate la nivelul spitalului.“, a precizat Zidaru.

Problema deficitului de personal primează însă. Conform interlocutorului nostru, în cadrul Spitalului Floreasca există o lipsă mare de personal TESA, dar și de asistenți medicali generaliști.

„Încă nu cunosc situația specifică pe secții, pentru că nu am făcut o analiză în acest sens. Avem nevoie însă de asistenți generaliști buni, care să poată lucra în condițiile unui spital de urgență. Chiar azi am reușit, împreună cu o șefă de compartiment, să întoarcem din drum o demisie. Ceea ce reprezintă un prim pas.“, a subliniat noul manager.

Probleme care s-au acumulat

Problema personalului nu este singura care trebuie remediată. „Sunt câteva situații puțin mai complexe. Cum ar fi pe zona ambulatoriului, unde avem costuri foarte mari pe primul semestru. Sunt mai mari decât în UPU (Unitatea de Primire Urgențe, nr), ceea ce nu mi se pare în regulă. Trebuie verificat să vedem ce s-a întâmplat. Sunt probleme care s-au acumulat în timp, dar le vom rezolva cu calm pe toate.“, ne-a declarat Zidaru.

Un alt aspect avut în vedere este cel al licitațiilor în curs, care se vor revizui. „Vom face o analiză, ca să vedem care dintre ele chiar sunt atât de urgente pentru spital. În ultimele două luni au fost mai multe licitații lansate în regim de urgență. Cu toate că, în timpul anului, nu s-a mers pe același principiu. O parte din ele sunt anulate și urmează să verific și partea de achiziții, pentru a vedea în ce stadiu sunt. Ideea este că trebuie să fie o transparență totală. Dacă nu există, va trebui să reluăm anumite proceduri și să le corectăm.“, a declarat managerul Spitalului Floreasca.

Planuri pe termen lung

Deși are doar câteva zile la conducerea Spitalului Floreasca, noul manager are deja și o serie de obiective pe termen lung. „Încercăm să dezvoltăm mai multe proiecte pe partea de cercetare. Și să punem în funcțiune anumite dotări la nivelul spitalului, care există, dar nu funcționează. De exemplu, există la nivelul spitalului un sistem integrat de poștă vacumatică. De când a fost instalat nu prea a fost folosit, deși ajută la transferul medicamentelor și al analizelor medicale între laboratoarele de specialitate, farmacie și secțiile spitalului. Sunt însă mai multe aspecte de îmbunătățit.“, a precizat fostul manager al spitalului din Hârșova.

Și pe zona de dotări a spitalului există mai multe pe situații pe care Andrei Zidaru le are în vizor. „Am făcut o vizită în spital ieri, duminică, cu dl profesor Mircea Beuran, care mi-a prezentat aproape 80% din spital. Mobilierul medical și cel din saloane este deteriorat și va trebui înlocuit cât de urgent posibil. Vorbesc în principal de paturi și saltele foarte vechi. Acestea trebuie schimbate pentru că reprezintă primul contact pe care îl are pacientul după ce suferă o intervenție chirurgicală sau i se administrează un tratament.“, a explicat noul manager al Spitalului Floreasca.

Potrivit acestuia, există însă cereri venite și din partea șefilor de secții. Cu toții vor să-și îmbunătățească nivelul de dotare cu noi echipamente pentru a crește calitatea actului medical.

O altfel de perspectivă

Adrian Zidaru este de profesie economist, iar în ultimii cinci ani a condus spitalul din Hârșova. În timpul mandatului său, unitatea spitalicească a obținut acreditarea ANMCS. Dar și o serie de rezultate notabile în ceea ce privește dotările cu echipamente medicale, unele dintre ele unice în țară.

„Eu cred că Spitalul Clinic de Urgență București va avea o plus valoare față de celelalte spitale având un economist ca manager. Mai ales că vin din afară, pot vedea mult mai clar problemele cu care se confruntă Spitalul Floreasca. Eu cred că un medic este foarte important în conducerea unui spital. Dar acesta poate să coordoneze foarte bine activitatea și ca director medical, iar eu intenționez să colaborez îndeaproape cu personalul medical. Un mixt de profesii poate duce la un nivel mult mai bun o unitate spitalicească.“, a precizat noul manager.

În ceea ce privește experiența profesională, acesta ne-a declarat: „În ultimii cinci ani, ca manager, am trecut prin toate. Am preluat un spital neacreditat, am avut pandemia, am avut perioada post-COVID. Au fost tot soiul de probleme și am trecut peste aceste situații cu bine.“

Astfel, Andrei Bogdan Zidaru poate spune că a acumulat suficientă experiență în managementul spitalicesc pentru a coordona activitatea celui mai mare spital de urgență din țară.

Referitor la obiectivele pe 2024, noul manager al Spitalului Floreasca ne-a mai precizat că, până la sfârșitul anului, va fi stabilit un plan clar în acest sens.