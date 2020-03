Deces 73 Bărbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74 Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020. Deces 75 Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020. Deces 76 Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020. Deces 77 Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020. Deces 78 Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.

Decesele sunt la pacienti internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava.

2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19

Până marţi, 31 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța, 10 la Prahova, 7 la Dolj, 5 la Brașov, 4 la Cluj, 4 la Galați, 2 la Bihor, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba, 1 Argeș).

Totodată, până acum, 69 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timișoara, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu și Ialomița, au decedat.

La ATI, în acest moment, sunt internați 62 de pacienți, dintre care 36 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este deocamdată staționară.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 11.576 de persoane. Alte 123.577 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 24.654 de teste.