Familia Alexandrei Măceșanu nu se împacă cu idea că fiica lor nu mai este în viață. Aceștia au fost audiaţi la Poliţia din Caracal! Mama şi tatăl Alexandrei au fost întrebaţi de procurori dacă vor să se constituie parte civilă în proces, dar au refuzat categoric acest lucru. Tatăl Alexandrei nu şi-a pierdut speranţa și spune că fiica lui trăiește.

„M-am simtit neputincios pentru ca eu am participat la cautari. Nu am putut sa o salvez pentru ca nu ne-am dus pe Craiovei si nu pe Decebal, asta o sa-mi reprosez tot timpul. Plecase la meditatii, pe urma sa auzim ca se intalnea cu prietenul si nu a ajuns … Ce au gasit anchetatorii? In afara de ce ne-a aratat, lantisorul si inelele, in rest nimic si un cercel, cercelul pe bancheta? Asa au spus. In butoi doua inele si lantisorul cand au gasit oasele …e foarte greu…speram sa fie, sa vina acum , dar nu stiu .. sufletul imi spune ca traieste … tot timpul am sa cred asa ceva”, a declarat tatăl Ion Măceşanu, conform Kanal D.

Şi Alexandru Cumpănașu are dubii: “S-a greșit în foarte multe locuri. Numai greșeli am văzut. Ultima informație pe care am aflat-o: șeful Poliției Olt a raportat la București că este o plecare voluntară de acasă, joi, la 18.50 (joi, 25 iulie, n.r.). Eu nu cred că a murit nepoata mea. A fost răpită și violate”.

Te-ar putea interesa și: