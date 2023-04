Andreea Esca: Sărbătorim și de Paștele Ortodox împreună cu părinții mei

Andreea Esca este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare de televiziune din România. Vedeta Pro TV nu are doar o carieră profesională de succes, ci și o familie superbă.

Andreea Esca este căsătorită cu Alexandre Eram și are doi copii, pe Alexia și Aris.

De asemenea, și fiica sa, Alexia a devenit foarte apreciată și urmărită în mediul online deoarece este o influenceriță de top. Fata se poate mândri cu o comunitate impresionantă pe rețelele sociale şi deseori aceasta răspunde la întrebări fanilor ei.

Recent, oamenii au fost curioși să afle când anume sărbătorește Alexia Paștele. Fără să stea pe gânduri, artista a dezvăluit că ambii părinți ai săi sunt catolici și aceeași religie o are și ea.

„Părinții mei sunt catolici, așa că și eu sunt catolică”, a spus Alexia Eram în mediul online.

Prezentatoarea TV sărbătorește Paștele de două ori. Ce religie are aceasta?

Prezentatoarea TV a renunțat la confesiunea creștin-ortodoxă în anul 2000, atunci când și-a unit destinul cu tatăl copiilor ei. Prin urmare, în acest an, vedeta va celebra Paștele catolic pe 9 aprilie. Cu toate astea, vedeta are ceva pregătit și pentru Paștele ortodox.

,,Noi am sărbătorit Paștele pentru că suntem romano-catolici, dar sărbătorim și de Paștele Ortodox împreună cu părinții mei, mâncăm bunătăți tradiționale. Gătesc foarte rar, dar când gătesc cred că gătesc bine. Sper!”, a spus Andreea Esca.

Soțul ei, Alexandre Eram este încântat de această idee, mai ales că îl așteaptă o porție de sarmale din partea socrei.

„Acum, de Paște, îmi plac sarmalele bineînțeles. Ca orice român adevărat. Chiar dacă nu se mănâncă și de Paște, mama Andreei îmi face!”, a precizat Alexandre Eram.

Încă un secret despre Andreea Esca! Vedeta nu s-a pensat niciodată. De ce nu a făcut asta

“Nu mă pensez pentru că bunica mea, cand eram adolescentă, îmi spunea tot timpul să nu mă pensez pentru ca o sa mi se strice forma si sprâncenele sunt frumoase asa.

Eu o iubeam foarte mult si tineam la sfaturile ei, astfel incât nu a fost nimeni in stare să mă convingă să mă pensez. Uite ca acum au revenit la modă. In sfârsit, sunt la modă. Ce făceam dacă nu mai aveam sprancene? Se poarta acum mari, rebele, in toate sensurile”, a povestit Andreea Esca.