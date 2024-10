Mark Rutte a preluat conducerea NATO la 1 octombrie 2024. Fostul prim-ministru olandez a transmis și un mesaj după ceremonia de predare a mandatului de secretar general la sediul Alianţei Nord-Atlantice de la Bruxelles.

El le-a mulțumit aliaților din NATO pentru că i-au încredințat rolul de conducere. Amintim că a preluat funcția de secretar general de la norvegianul Jens Stoltenberg.

Rutte a spus că Jens Stoltenberg „a reușit să facă din NATO o alianță mai puternică”.

El a spus apoi că trebuie „să cheltuim mult mai mult pe apărare” și fiecare trebuie să plătească „contribuția” în ce privește susținerea Ucrainei.

Fostul prim-ministru din Olanda a fost numit în funcția de secretar general al Alianței la 26 iunie 2024, de către cele 32 de state membre ale NATO.

Decizia a fost luată în urma unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord.

The handover ceremony for the Secretary General of the North Atlantic Alliance took place at NATO Headquarters. NATO Secretary General Jens Stoltenberg transferred his duties to Mark Rutte. Mark Rutte has now become the new NATO Secretary General. pic.twitter.com/VYIupH1hkY

