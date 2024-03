Marius Vizer a vorbit despre situația în care se află Federația Română de Judo. Cozmin Gușă susținea în trecut că ar fi stabilizat federația, însă președintele IJF nu este deloc de acord cu această declarație.

În primul rând, el a subliniat că Federația Română de Judo nu are niciun judoka calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. În acest context, el spune că rezultatele importante „au dispărut cu desăvârșire” de când Cozmin Gușă a ajuns șeful FRJ.

Mai mult, el subliniază că situația este precară la capitolul susținere financiară. Totodată, imaginea pe plan național și internațional este „praf”, explică Marius Vizer, deoarece este asociată cu „imaginea unuia ca Gușă”.

„Despre ce stabilizare vorbim, dacă Federația nu are niciun judoka calificat la Jocurile Olimpice de la Paris ?! De când Cozmin Gușă a ajuns șeful FRJ, rezultatele importante, practic, au dispărut cu desăvârșire. La capitolul susținere financiară, situația este precară, iar imaginea pe plan național și internațional este praf, deoarece este asociată cu imaginea unuia ca Gușă. Când nu ai nicio viziune, nu poți vorbi despre viitor – a dovedit-o prezentul!”, a declarat Marius Vizer, într-un interviu pentru Fanatik .

De asemenea, președintele IJF a spus și că Cozmin Gușă a „inventat și promovat” un conflict fals cu el. În opinia lui, scopul ar fi fost să deturneze atenția de la „starea deplorabilă” în care a adus Federația Română de Judo.

Marius Vizer este de părere că șeful FRJ se folosește „obsesiv” de numele lui pentru a propaga diversiuni.

Președintele IJF nu s-a oprit aici. El a subliniat apoi că șeful FRJ încearcă „să deturneze atenția publicului de la lipsa de rezultate, de la lipsa de performanțe devenită de neacceptat”.

El spune că Cozmin Gușă „fardează” starea dramatică în care a ajuns judo-ul românesc la nivelul rezultatelor și al percepției din România și nu numai.

Președintele IJF este de părere că președintele FRJ însumează „toate anti-calitățile” pe care nu ar trebui să le aibă un om provenit din judo sau care iubește acest sport.

Drept exemplu, Vizer a amintit de tradiție, moralitate, respect, adevăr și curaj. În opinia lui, șeful Federației Române de Judo nu are niciuna dintre aceste calități.

Marius Vizer s-a dezlănțuit și a spus că Cozmin Gușă „nu respectă niciun fel de tradiție, (…) este complet amoral, (…) trăiește în minciună (…) și este un laș”.

Judo-ul înseamnă respect. Cozmin Gușă nu are respect pentru nimeni și pentru nimic! Gușă nu se respectă nici măcar pe el însuși, atunci când minte fără jenă, inventează cu nerușinare lucruri care nu s-au petrecut niciodată!

Mai acesta, acest a subliniat că nu a fost niciodată în adevăratul sens al cuvântului prieten cu Cozmin Gușă. În opinia lui Vizer, șeful FRJ „nu are nicio noțiune despre ce înseamnă prietenie”.

„Cozmin Gușă m-a susținut sau m-a ajutat pe mine?! Domnule Ivanovici, nici de glumă nu e bună! Niciodată nu am fost prieten în adevăratul sens al cuvântului cu Cozmin Gușă. El, oricum, nu are nicio noțiune despre ce înseamnă prietenie. Este real că l-am susținut pe Gușă în anumite momente, poate că relația a fost mai apropiată în niște puncte comune ale vieții noastre, dar am rupt imediat această legătură când Cozmin Gușă s-a întors împotriva principiilor în care cred, împotriva principiilor care guvernează judo-ul, cel mai nobil sport.

Din acel moment, drumurile noastre s-au despărțit definitiv. Nici nu se putea altfel, cu un individ care nu respectă nimic, nici măcar pe seniorii ce au adus glorie judo-ului românesc. Un individ care atacă fără scrupule eroi ai sportului nostru, precum Alina Dumitru, David Popovici sau Simona Halep…”, a a mai spus președintele IJF pentru sursa menționată.