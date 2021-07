Marian Vanghelie, audiat în urma scandalului cu Oana Mizil. Trebuie să se prezinte la Parchet

Așadar, Marian Vanghelie trebuie să se prezinte miercuri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat că a bătut-o pe soția sa. Dosarul a fost deschis de către polițiștii din Snagov, acolo unde locuiesc cei doi.

Inițial a fost emis un ordin de restricție provizoriu pe numele fostului primar al Sectorului 5, însă Oana Mizil a depus în instanță un document prin care solicita ca ordinul de protecție să nu fie prelungit.

În cadrul unei intervenții la Antena 3, Marian Vanghelie a negat că ar fi fost vorba de o bătaie și de un scandal. El a precizat că a avut o ceartă cu soția sa și că aceasta, având probleme cu tensiunea, s-a speriat, motiv pentru care a sunat la salvare.

„Eu am chemat salvarea. Au plecat șoferii mei, s-a dus şi fratele meu şi ne-am ocupat acolo de probleme. Nu există nicio bătaie. În toate familiile, lumea se mai ceartă. Oana a avut un puseu de tensiune. Când a venit salvarea m-a întrebat ce s-a întâmplat şi am zis că ne-am certat. Ce era să spun că am mâncat mâncare stricată (…) Soţia mea are o problemă cu tensiunea mică şi nu mint cu nimica. Putem să vă punem documentele la dispoziție. În momentul în care ne-am certat a făcut o spaimă şi i s-au încleștat degetele de la mână şi a început să se sperie. În momentul în care cineva se ceartă pe baza certificatul medico-legal spitalul a chemat Poliţia.

Soţia mea nu a vrut să depună plângere penală şi atunci i-au zis că au decât o formulă să facem ordin de protecţie pe câteva zile şi au întrebat-o dacă are unde să se ducă şi ea a zis da”, a spus Marian Vanghelie.