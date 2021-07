Marian Vanghelie a spus tot! De ce a ajuns Oana Mizil la spital?

Într-o intervenție la Antena 3, Marian Vanghelie a negat informațiile care au apărut în presă cum că și-ar fi agresat fizic partenera. Asta în timp ce sursele judiciare spun că Oana Mizil a ajuns singură la spital cu mai multe vânătăi.

Întrebat despre acest subiect, fostul primar al Sectorului 5 a precizat că s-a certat cu Oana Mizil și că el a fost cel care a sunat la ambulanță, subliniind că nu a existat nicio bătaie. El a mai spus că toată lumea se ceartă și că Oana Mizil a avut un puseu de tensiune, motiv pentru care a fost necesar să cheme ambulanța.

„Eu am chemat salvarea. Au plecat șoferii mei, s-a dus şi fratele meu şi ne-am ocupat acolo de probleme. Nu există nicio bătaie. În toate familiile, lumea se mai ceartă. Oana a avut un puseu de tensiune. Când a venit salvarea m-a întrebat ce s-a întâmplat şi am zis că ne-am certat. Ce era să spun că am mâncat mâncare stricată”, a spus Vanghelie.