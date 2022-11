După ce au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste, fostul edil Marian Vanghelie și Oana Mizil se pare că au decis să se despartă. Chiar dacă cei doi nu au fost căsătoriți civil, ei au decis acum să meargă pe drumuri separate.

Au fost mereu discreți privind relația lor

Marian Vanghelie și Oana Mizil au o fetiță, pe Maria, care are acum șapte ani și păreau să fie fericiți cei mai fericiți părinți. Lucrurile se pare că nu au stat chiar așa.

Relația dintre ei a început pe vremea când Marian Vanghelie era primar la Sectorul 5, iar Oana Mizil, deputat PSD.

„Relația mea cu Oana este foarte naturală și normală! Ceea ce dumneavoastră nu știți este că atât eu, cât și doamna Oana suntem liberi în acest moment. Nu trebuie să anunțăm public în ce fel suntem liberi sau nu. În continuare relația noastră o să fie discretă.

Tot ce pot să vă spun este că de un an, din cauza programului complicat, din cauza stresului și a tuturor problemelor, eu și soția mea nu mai avem o relație așa cum am avut în ultimii 28 de ani. Am stabilit că relația noastră trebuie să existe doar pentru educația copilului”, spunea, în urmă cu mai mulți ani, Marian Vanghelie despre relația sa cu Oana Mizil.

Și s-au ținut de cuvânt, pentru că relația lor a fost ferită de ochii presei, dar se pare că odată cu trecerea timpului au apărut și probleme în interiorul cuplului, care au dus la despărțirea de acum. Nu este exclus ca relația să fi avut de suferit din cauza problemelor avute de fostul edil.

De asemenea, între ei a mai fost un episod delicat în vara anului trecut, după ce Marian Vanghelie ar fi aflat că Oana a discutat cu un alt politician.

Oana Mizil ar fi plecat din casa lui Vanghelie

Surse apropiate de cei doi dezvăluie că Oana Mizil și-a făcut deja bagajele și a plecat împreună cu fetița și cu mama sa din casa lui Vanghelie. În privința despărțirii, Oana Mizil nu a dorit să facă vreo declarație și nu a dorit să confirme sau să infirme zvonurile despărțirii.

„Prefer să mă abțin. Sunt etape si etape în viață”, a declarat ea.

Marian Vanghelie a fost, de asemenea, confuz și a spus că nu știe ce se întâmplă, dar o lasă pe Oana să vorbească despre acest subiect.

„Nici nu am fost căsătorit cu Oana, ca să divorțez. Nu știu ce se întâmplă, dar o las pe ea să comunice ce vrea și unde vrea”, a declarat Marian Vanghelie pentru click.ro.