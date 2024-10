Mircea Geoană a avut de-a face cu mai multe acuzații grave după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din acest an. Astfel, fostul secretar general adjunct al NATO a reacționat și a susținut că scandalurile din jurul numelui său ar fi „ciorbe reîncălzite”.

Geoană a vorbit despre acuzațiile legate de finanțarea campaniei sale și de legăturile cu Marian Vanghelie. El spune că nu a mai avut contact cu acesta „de 8-10 ani”.

De asemenea, candidatul de la alegerile prezidențiale din acest an spune că „avem o problemă uriașă” dacă certificatele ORNISS se dau pe șpagă.

Geoană a vorbit și despre senatorul Eugen Pîrvulescu, despre care s-a spus că a ieșit din PNL pentru a-l susține pe el.

Fostul oficial NATO spune că acesta ar fi încercat să vină către Partidul România în Acțiune, un partid nou care își propune să-l susțină.

Totuși, a fost fost refuzat pe criterii de integritate, deoarece avea un alt dosar la DNA.

Anterior, au apărut transcrieri ale unor înregistrări în care Marian Vanghelie vorbește cu deputatul PSD Radu Cristescu despre Mircea Geoană.

În acestea, Vanghelie vorbește despre faptul că a strâns 200.000 de semnături, fără să spună explicit pentru cine.

Marian Vanghelie a reacționat după ce acestea au apărut la televizor și a susținut că fișierele audio ar fi fost modificate digital, iar semnăturile menționate erau destinate partidului său, Partidul Social Democrat Independent din România (PSDI).

De asemenea, el a spus că nu are nicio legătură cu campania lui Mircea Geoană.

În acest context, Mircea Geoană a oferit o altă reacție și a susținut că nu a mai avut contact cu Marian Vanghelie de 8-10 ani.

„Nu am mai vorbit cu Marian Vanghelie de 8-10 ani. Eu am plecat din politica românească și n-am mai păstrat contact cu politicieni români, decât cu cei care erau la Bruxelles în ultimii ani, când am condus la NATO. Ideea că cineva spune că Vanghelie vorbește cu cine vorbește despre problemele lui și invocă numele meu, dar după aia cineva spune că a avut un contact cu mine este o minciună și am fost nevoit, cu tot respectul pentru doi jurnaliști importanți la Antena 3, să le spun că este efectiv o intoxicare și o minciună.

Ce face Vanghelie e problema lui, ce fac alții e problema lor. Nu este problema mea. Campania mea de astăzi este o campanie independentă care nu are nimic de-a face cu susțineri, nici de la Vanghelie, nici de la altcineva”, a completat Geoană.