Geta Sterp, mama lui Culiță Sterp, nu a putut să nu reacționeze atunci când a aflat că fosta sa noră, Carmen de la Sălciua s-a măritat pentru a doua oară. Aceasta a atacat-o dur pe cântăreață, spunând că nu va sta căsătorită prea mult timp.

Ce a spus aceasta despre a doua căsătorie a fostei nore

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp a format un cuplu o bună perioadă de timp, ajungându-se chiar la căsătorie. Iubirea lor însă nu a durat și au divorțat după mai bine de un an de căsnicie. Geta Sterp, fosta sa soacră a spus că s-a abținut cu greu să nu îi dea mesaj atunci când a aflat că artista s-a măritat pentru a doua oară.

”Chiar am vrut să îi scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin”, a spus aceasta pentru FANATIK.

Deși i-a fost greu, mama Geta a reușit să treacă peste divorțul celor doi, însă spune că nu o poate ierta pe cântăreață.

”Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare pe Carmen, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț.

Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să îți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț”, a spus aceasta.

Mama Geta, deranjată de atacurile la adresa fiului său

Geta Sterp a spus că este extrem de supărată pe cei care spun că băiatul ei și-a construit cariera pe spinarea lui Carmen de la Sălciua. Ea consideră aceste afirmații greșite și nedrepte, deoarece amândoi au talent de la Dumnezeu că-și merită succesul pe care îl au.

”Ea a încercat să o facă și pe sora ei cunoscută, pe mama ei. Cred că Dumnezeu îi pune pe fiecare după talentul său acolo unde trebuie. Culiță cântă cum nu cântă o sută de oameni, nu zic, și Carmen are voce, are talentul ei. Culiță s-a ridicat și după despărțirea de Carmen, băiatul meu a știut tot timpul cum să se facă plăcut, cu bunătatea lui, cu simplitatea lui”, a spus aceasta.