Maria Dragomiroiu a fost prezentă în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, acolo unde a vorbit despre mai multe teme, inclusiv de momentul în care a fost la un pas de moarte.

Una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară a povestit că, venind de la o nuntă la 4 dimineața, din cauza oboselii a adormit la volan.

În acel moment, Maria Dragomiroiu a simțit-o alături pe mama sa, moment în care s-a trezit imediat. Prezența mamei sale a ajutat-o să nu facă un accident, deoarece mai avea puţin şi intra cu maşina într-un copac..

”Da câți am străbătut singură. Cred că am făcut eu un milion cu mașina. Eu la volan. De câte ori n-am adormit la volan. De câte ori nu mi-am dat palme că simțeam că adorm (…).

”(…) Mi-aduc aminte iar de mama. Odată veneam singură de la o nuntă, nu știu pe unde eram, și eram pe București-Pitești, pe la 4 dimineața că așa s-a nimerit.

Și am clipit de oboseală și-am și visat în secunda aia, dar am simțit-o pe mama lângă mine (…) dar mama a murit și când am deschis ochii în fața mea era un pom. Deci, nu m-a salvat mama mea?!”, a povestit Maria Dragomiroiu.