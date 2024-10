Momente grele pentru Maria Ciobanu! După mai mulți ani petrecuți în America, îndrăgita cântăreață de muzică populară a decis să se întoarcă definitiv în România. Ea și soțul său, Mircea Cîmpeanu, locuiesc acum într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei.

Recent, soțul ei, fost baschetbalist în vârstă de 85 de ani, a suferit un accident grav în timp ce se afla în curtea casei. Mai exact, acesta s-a împiedicat, a căzut și s-a rănit grav la cap, incidentul fiind unul care i-ar fi putut pune viața în pericol.

După accidentul suferit la cap, Mircea Cîmpeanu a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital pentru a primi tratamentul necesar.

Accidentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de un moment important pentru ei. Sora lui Ionuț, Camelia, venise din Los Angeles, iar toți se pregăteau pentru o reuniune de familie. Deoarece Mircea Cîmpeanu a reușit să depășească acest incident nefericit, planurile familiei nu au fost afectate și nu a fost necesară anularea întâlnirii.

Referitor la mama sa, Ionuț Dolănescu a spus că celebra solistă de muzică populară se simte bine și își petrece timpul alături de nepoții săi. Odată ce au aflat că s-a întors în România, organizatorii de spectacole s-au grăbit să îi transmită invitații. Totuși, „ciocârlia muzicii populare românești” nu va putea onora aceste invitații.

„Mama mai vine pe la mine, se mai joacă cu ăștia mici ai mei. Am avut bucuria să o am la festivalul tatălui meu. Am urcat-o pe scenă pentru bucuria publicului. Ne sunase un domn pentru un festival la Constanța, dar, din păcate, vârsta își spune cuvântul, mama are 87 de ani”, a spus el.