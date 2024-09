În urma dezastrului din Turcia, oameni din lumea largă au început să se sperie numai gândindu-se la cutremure, inclusiv românii. De câteva luni bune, românii stau cu frica-n sân, chiar dacă seismologii au dat asigurări în repetate rânduri că un cutremur mare, la fel ca cel care a lovit Capitala în 1977, nu va avea loc prea curând.

Declarațiile seismologilor nu l-au împiedicat pe Michael, un român mutat de zece ani în Statele Unite ale Americii, să facă o simulare pe calculator pentru a vedea cum ar arăta Capitală în urma unui cutremur la fel de mare ca cel din 1977.

Michael a studiat arhitectura, iar acum face animații cu cele mai mari metropole din întreaga lume. Pentru a ilustra efectele unui mare cutremur în București, a muncit o lună întreagă. A obținut toate datele despre structurile clădirilor din București de la Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic.

Clădirile mai vechi de patru decenii nu ar avea nicio șansă în fața unui mare seism. Nici măcar clădirile noi nu sunt 100% sigure. Clădirile construite în anul 1935 s-ar prăbuși în câteva clipe. Nici clădirile construite în anii 80, anii 90 și după 2010 nu ar rezista prea mult timp.

„Construcția modelului care în total are aproximativ 25.000 de obiecte, deoarece am vrut să fiu foarte specific, deci am nu numai că am simulat grinzi și planșele de beton ș.a.m.d., dar chiar am simulat elemente precum la geam…. geamurile”, a spus Michael pentru cei de la Kanal D.

„Aceste animații sunt un instrument foarte bun de conştientizare pentru că oamenii nu cred până nu văd cu ochii lor”, a spus un reprezentant al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic.