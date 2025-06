Un miracol de inginerie ignorat de autorități: blocul construit să învingă seismele stă tăcut între clădirile orașului, în timp ce sute de imobile din Iași riscă prăbușirea la primul cutremur major.

Într-un cartier discret al Iașului, acolo unde clădirile par trase la indigo, se ascunde o construcție cum nu mai există alta în România.

Este vorba despre un bloc de patru etaje, ridicat în anii ’80, care ascunde în fundația sa o soluție tehnică spectaculoasă: aproape 600 de bile elipsoidale din beton, plasate într-o structură dublă, concepută special pentru a-i permite clădirii să se „miște” odată cu pământul în timpul unui seism.

Practic, blocul poate rezista unui cutremur cu magnitudinea de peste 8 grade pe scara Richter, fără a suferi avarii structurale majore.

Acest tip de fundație inovator chiar și la nivel internațional în anii ’80 – a fost gândit imediat după tragedia cutremurului din 4 martie 1977. România avea atunci o motivație reală să regândească standardele în construcții. Așa a apărut acest proiect experimental, unic în țară, scrie playtech.ro.

Din păcate, după Revoluție, interesul pentru construcții seismoresistente de înaltă performanță s-a estompat. Deși sistemul pe bile nu este cu mult mai costisitor decât o fundație convențională, el nu a mai fost reprodus în sectorul rezidențial.

Ironia face ca mulți dintre cei care locuiesc în blocul-fenomen să nu fi știut, la momentul achiziției, ce ascunde fundația clădirii. Totuși, acum, informația le oferă o formă de siguranță psihologică greu de egalat.

„Când am cumpărat apartamentul, nu știam că blocul are o astfel de fundație, dar acum că am aflat, nu aș renunța niciodată la el”, spune una dintre locatare, vizibil mulțumită de „norocul” pe care l-a avut.