Mare atenție! Noile prevederi ale Codului Rutier fac ravagii! Toți șoferii sunt vizați

Conform noilor modificari, soferii nu primesc in schimb un permis provizoriu, asa ca raman pietoni. Cei prinsi in stare de ebrietate de grad mediu raman fara permis timp de jumatate de an sau un an. Cei in stare avansata – sunt lipsiti de dreptul de a conduce pentru patru ani. Dupa care il pot recapata doar prin judecata, dupa ce urmeaza cursuri speciale si un nou examen. La asta se adauga o amenda de peste 42 de mii de lei, conform Știrileprotv.ro.