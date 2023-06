În cadrul vizitei sale la Ministerul Transporturilor, premierul Marcel Ciolacu a spus că şi-a scos tot ce şi-a asumat în programul de guvernare şi a făcut o trecere în revistă cu conducerea ministerului.

”Cred că am ales corect ca prima vizită să fie la Ministerul Transporturilor, deoarece în cei un an şi şapte luni de mandat ale ministrului Sorin Grindeanu, Ministerul Transporturilor a fost cel mai performant minister în ceea ce priveşte investiţiile atât din fondurile de la bugetul de stat cât şi din fondurile europene. Sunt ferm convins că vom avea o absorbţie record pe exerciţiul financiar trecut, 2016-2020, cu extensia de 3 ani, acest lucru se datorează şi echipei şi ministrului de la Transporturi care ultima suplimentare deja au cheltuit-o şi sunt ferm convins că va avea din nou discuţii cu ministrul de la Fonduri, domnul Câciu, pentru o nouă suplimentare, să vedem ce nu s-a închis în acest moment. Ştim cu toţii că după 31 decembrie aceşti bani se vor pierde”, a afirmat acesta.

România are 100 de kilometri de autostradă finalizați anual

Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Sorin Grindeanu pentru record, precizând că speră ca în următorii ani, să doborâm și alte recorduri de număr de kilometri de autostradă finalizați.

”Mi se pare că recordul României este de 100 de km pe an, s-a întâmplat acest lucru. Eu sunt ferm convins, la cum îl cunosc pe domnul ministru şi acum după ce am văzut cât de ambiţioasă este întreaga echipă, vom depăşi şi acest record”, a afirmat șeful Executivului.

Marcel Ciolacu a afirmat, totodată, că fondurile europene sunt prioritare când vine vorba despre transporturi.

”Tot ce avem pe fondurile europene trebuie consumaţi şi fazaţi banii astfel încât ştiţi că PNRR este până în 2026, cel puţin până în acest moment, avem şi exerciţiul financiar viitor, cred că asta este prioritatea. Avem o mare provocare, se numeşte războiul din Ucraina şi aici întreaga echipă a domnului ministru am detaliat un pic lucrurile şi în ceea ce priveşte exportul din Ucraina, şi din Republica Moldova, vedem ce se întâmplă pe front, cum se spune, pentru că în continuare este un blocaj major la Portul Odesa. Portul Constanţa a devenit cel mai important port la Marea Neagră şi de fapt legătura nu numai a Ucrainei şi a Caucazului şi a zonei din Asia către Europa”, a spus acesta.

Premierul a mai precizat că o mare provocare este, de asemenea, infrastructura de căi ferate, unde trebuie să intrăm într-o altă dinamică. ”În rest, vom avea în sfârşit Autostrada Moldovei”, a mai spus premierul.

Sorin Grindeanu, discuții cu Ministerul Fondurilor Europene despre sumele necheltuite de alte ministere și agenții

La rândul său, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus că va avea discuţii cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât din sumele care nu sunt cheltuite până la sfârşitul acestui an de către ministere sau agenţii, în loc să le trimitem înapoi la Bruxelles, mai bine le dau la Transporturi pentru că ei sunt în stare.

”Toate sumele pe POIM au fost accesate. Deci am terminat sumele din fondurile europene destinate Ministerului Transporturilor. Am cerut o suplimentare de încă 10%, de aproximativ o jumătate de miliard, şi aceea e accesată aproape total. O să avem discuţiile cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât din sumele pe care alte ministere sau agenţii nu sunt cheltuite până la sfârşitul acestui an, în loc să le trimitem înapoi la Bruxelles, mai bine le dau la Transporturi, pentru că noi suntem în stare”, a spus acesta după vizita premierului Marcel Ciolacu la sediul ministerului.

Sorin Grindeanu a precizat, de asemenea, că înainte de şedinţa cu conducerea ministerului, a avut o întâlnire cu cel mai important constructor român, Umbrărescu.

”Nu că este cel mai important constructor dar cred că în acest moment nu există companie în Europa care să aibă în jur de 450 de kilometri de autostradă sau drum expres în lucru, ceea ce-l face probabil unul dintre cei mai importanţi constructori din Europa. M-aş bucura şi eu şi domnul prim-ministru să avem mai mulţi constructori de acest tip. Întâlnirea a avut ca scop un anumit schimb de informaţii pe problemele pe care le au constructorii şi cum putem îmbunătăţi acest flux astfel încât să meargă mai repede tot ceea ce înseamnă investiţiile”, a spus el.