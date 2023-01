Marcel Ciolacu spune că se fac eforturi pentru reducerea decalajelor dintre regiuni. Vor fi implementate mai multe proiecte

Declarația președintelui PSD a fost făcută la Conferinţa Judeţeană a PSD Vaslui, unde anumiţi delegaţi şi-au manifestat nemulţumirea din cauza faptului că multe dintre investiţiile din România sunt direcţionate în zona Ardealului, iar Moldova are de suferit.

Printre persoanele care s-au arătat nemulțumite s-a aflat și fostul prefect al judeţului Vaslui în guvernarea 2000 – 2004.

„Dacă şi domnul Sorin Grindeanu, la cum îl ştiu eu, la fel de ambiţios ca şi Corlăţean, duce spre finalizare şi autostrada Moldovei, sunt ferm convins că destinul moldovenilor (…) se va schimba şi copiii noştri, nepoţii, prietenii, vecinii nu vor mai fi nevoiţi să plece într-un exod aşa de mare cum s-a întâmplat până acum. Este timpul ca statul român să vină cu investiţiile corecte către această regiune a ţării, să uniformizeze dezvoltarea teritorială”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, liderul social-democrat a fost întrebat cine este responsabil pentru menţinerea decalajelor între regiunile României. Astfel, acesta a subliniat că trebuie găsite soluţii pentru repararea inechităţilor, şi nu căutaţi vinovaţi.

„Nu fac parte dintre oamenii politici care caută vinovaţi. Am învăţat de la oamenii politici cu experienţă mai mare din interiorul PSD că trebuie să găsim soluţii şi să reparăm inechităţile şi cred că acesta este rostul nostru. Rostul meu nu e să găsesc vinovaţi, ci să venim cât mai repede cu un echilibru în dezvoltarea zonelor”, a completat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a spus că anul 2023 trebuie să fie un an al investițiilor

Anterior, liderul social-democrat a scris pe pagina sa de socializare că anul 2023 trebuie să fie un an al investițiilor.

„Anul 2022 a fost anul în care am readus România la normalitate: am deschis școlile și economia, am deblocat proiecte mari de investiții, am luat măsuri pentru a proteja nivelul de trai al românilor (reglementarea prețurilor la energie și gaze, creșterea pensiilor și a salariului minim), precum și măsuri pentru a stimula economia românească și în mod special agricultura și produsele românești.

Dar, cel mai important, pentru a avea în continuare creștere economică, am pus bazele unui buget care să permită ca anul 2023 să fie un an al investițiilor. Fiecărei comunități i-au fost alocate fonduri pentru fiecare comunitate în parte trebuie să se dezvolte”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.