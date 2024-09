Premierul Marcel Ciolacu a abordat recent provocările fiscale cu care se confruntă România. Într-un interviu acordat Hotnews, el a discutat despre importanța stabilirii unui acord echilibrat cu Comisia Europeană, esențial pentru menținerea sustenabilității economice. Ciolacu a subliniat, de asemenea, nevoia de a evita măsurile fiscale drastice din trecut, evidențiind strategii pe termen lung și priorități sociale care trebuie să fie integrate în viitoarele politici guvernamentale.

În cadrul discuției cu jurnaliștii de la Hotnews, Ciolacu a declarat că:

Premierul a subliniat că își dorește un acord cu Comisia Europeană care să dureze între patru și șapte ani, pentru a putea implementa strategii eficiente de dezvoltare. Această abordare este considerată esențială pentru menținerea stabilității economice și evitarea măsurilor drastice adoptate în trecut.

Aceste afirmații sugerează că Ciolacu are în vedere un plan pe termen lung, ce vizează creșterea economică și atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale.

În aceeași intervenție, Ciolacu a abordat și remarca președintelui Klaus Iohannis referitoare la abilitățile sale de negociere, exprimând cu fermitate:

Această afirmație ilustrează tensiunile dintre cele două instituții și evidențiază competiția pentru a obține cele mai bune rezultate pentru România în cadrul Uniunii Europene.

Marcel Ciolacu a mai transmis că negocierile cu liderii europeni nu se desfășoară doar la masa discuțiilor, ci și prin mesajele transmise în spațiul public. Aceasta sugerează că, în viziunea sa, transparența și comunicarea eficientă sunt elemente cheie în procesul de negociere.

Marcel Ciolacu a continuat să sublinieze provocările cu care se confruntă România.

„Eu sunt social-democrat. Cele mai mari provocări ale României sunt în zona social-democrată. Un portofoliu pe muncă, locuințe, cu componente majore în învățământ. România are probleme în învățământul dual, care nu a fost implementat. Acel portofoliu are foarte multe componente legate de viața reală a românilor de acum, cu pensii, cu salarii, cu reformele pe care trebuie să le facem. Dacă am reușit la acel portofoliu pe care îl vizam de la început să prind și o funcție de vicepreședinte executiv din cei trei vicepreședinți executivi, pentru România, nu pentru Ciolacu, normal că am spus că am avut o reușită în negociere.”