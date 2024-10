Premierul Marcel Ciolacu, în calitate de președinte al PSD, a evidențiat necesitatea urgentă a reindustrializării României, subliniind faptul că acest demers nu poate fi realizat exclusiv de către statul român. El a accentuat importanța colaborării cu mediul privat, considerând că parteneriatele public-private sunt esențiale pentru revitalizarea sectorului industrial al țării.

Declarațiile lui Ciolacu au fost făcute marți seara, în cadrul unei emisiuni la Digi 24, unde a fost întrebat despre planul de reindustrializare al României. Aceasta discuție a avut loc în contextul unor observații recente formulate de Nicolae Ciucă, liderul PNL, care a abordat subiecte legate de strategia de dezvoltare industrială a țării. Ciolacu a subliniat că, pentru a avea succes în acest proces, este necesară colaborarea între autoritățile statului și mediul privat, în vederea atragerii de investiții și creării de locuri de muncă sustenabile.

„Eu înţeleg tot jocul politic. (…) Normal că România are nevoie de reindustrializare. (…) Presupun că a făcut trimitere la Ceauşescu. Îl anunţ pe domnul Ciucă că eu nu am fost membru de partid, nu ştiu dacă domnia sa a fost, dar eu nu am fost membru de partid, nici Mihai Tudose mi se pare că n-a fost, nici Sorin Grindeanu, n-am fost membri de partid. (…) E nevoie de reindustrializarea României. Acele proiecte le-am avut în discuţie în cadrul coaliţiei şi le-am aprobat cu toţii. Au venit, eu le-am cerut în Guvern, pe urmă le-am prezentat în cadrul coaliţiei. Vicepremierul Marian Neacşu a lucrat la ele împreună cu ministrul Finanţelor, pentru că avem aproape 1 miliard de euro din certificate.Şi am zis, ‘domnule, hai să nu mai aruncăm banii, hai să-i direcţionăm, să repornim părţi din fosta industrie a României’. Ce este rău în asta? ”, a declarat Marcel Ciolacu.