Marcel Ciolacu a efectuat vineri o vizită la Brăila, iar cu această ocazie a vorbit și despre reușitele României pe plan economic. Liderul PSD susține că țara noastră a înregistrat o creștere economică în primul trimestru al acestui an, însă românii nu resimt deloc acest lucru în buzunarele lor.

Totodată, el a mai explicat că țara noastră este asigurată alimentar, însă este în continuare nevoie de noi măsuri pe care Guvernul trebuie să le pregătească, Ciolacu amintind și de pachetul Sprijin pentru România.

Guvernul pregătește noi măsuri pentru români

„România e asigurată alimentar în acest moment și după creșterea economică din primul trimestru vedem că e în trendul corespunzător. Cu adevărat, această creștere nu se regăsește în buzunarele românilor, de aceea Guvernul trebuie să vină cu anumite măsuri. Am luat deja aceste măsuri în Sprijin pentru România”, a declarat Marcel Ciolacu.

În același timp, liderul PSD a mai lansat și un apel către fermierii români cărora le-a cerut să devină și procesatori, având în vedere bonusul pe care îl primesc la produsele procesate în România. Totodată, el a subliniat faptul că România trebuie să devină și exportator de alimente, la un alt nivel.

Marcel Ciolacu le cere fermierilor să devină nu doar producători ci și procesatori

„Mi-am permis să vorbesc cu fermierii ca din producători să devină și procesatori, ei având deja un bonus de 10% la produsele procesate în România, fiindcă am fost mult prea mult timp doar exportatori de grăne, este cazul să fim exportatori și de alimente, la un alt nivel”, a adăugat liderul PSD.

Printre altele, Marcel Ciolacu a lansat și un atac dur la adresa celor de la USR, care au achiziționat nenumărate doze de vaccin care nu au fost folosite niciodată, adăugând că sumele respective erau suficiente pentru construcția a două poduri.

„Am vorbit cu domnul doctor Rafila și dacă am face o socoteală la vaccinurile comandate de unii filozofi de la USR, gândiți-vă că cu acei bani cu care am cerut un miliard de euro vaccinuri pe care nu le folosim și nu le-am fi putut folosi niciodată, am fi făcut două poduri”, a mai spus Marcel Ciolacu vineri la șantierul Podului de la Brăila.