Marcel Ciolacu îi ia apărarea lui Marcel Boloș

Premierul Marcel Ciolacu a spus că în aceste momente, ministrul Marcel Boloș este copleșit. Totodată, a asigurat că nu se vor tăia salariile.

„Domnul ministru Marcel Boloş este un om de bună credinţă. Ca fiecare dintre noi are defecte. Este priceput, are şi bună credinţă, şi frică de Dumnezeu. Nu are acea parte de a comunica cu oamenii. Este copleşit în acest moment pentru că este o presiune foarte mare pe domnia sa şi pe ministerul pe care-l conduce. Un singur lucru a greşit domnul Boloş – nu poţi să le faci pe toate singur. Puterea trebuie întotdeauna să o împarţi.

Repet: nu taie nimeni nici un salariu. Eu mă aștept la angajații din Ministerul Finanțelor să fie alături de guvern în acest demers de reformă bugetară, să grăbim pentru prima oară digitalizarea ANAF cât mai rapid”, a declarat șeful Executivului la România TV.

Ministrul Marcel Boloș a discutat cu sindicaliștii

Joi, pe data de 10 august, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit cu angajaţii din minister care au întrerupt lucrul şi au protestat. Principalele subiecte discutate au fost ordonanţa avută în vedere de Guvern și legea salarizării în sistemul bugetar.

”Sunt două probleme total diferite, cea a salarizării dumneavoastră şi…Nu vreau să intru în aceste discuţii că nu le mai terminăm. Deciziile acestea se iau la nivel de coaliţie, vă rog întrebaţi coaliţia”, a declarat Marcel Boloș.

”Lasaţi-mă să mă lupt pentru salariile dumneavoastră că acolo câştigaţi mai mult”, a adăugat acesta.

”Dacă facem această egalizare de coeficienţi, salariile cresc între 15 şi 25%. Avem baza şi fondurile necesare ca să se întâmple acest lucru. Este primul pas”, a mai spus Marcel Boloș.

Acesta a spus că în calitate de ministru, nu ia decizii, ci poate numai să transmită coaliției de guvernare dorințele sindicaliștilor.

”Eu pot să vă ascult ce doleanţe aveţi şi să prezint mesajul coaliţiei de guvernare. Asta pot să fac (…) Nu înţeleg de unde această îngrijorare, atâta timp cât acest proiect nu este pus în dezbatere publică”, a declarat el.

Joi, zeci de angajați din Ministerul Finanţelor Publice au întrerupt lucrul și au protestat pe holurile instituției, nemulțumiți de unele prevederi ale proiectului de Ordonanţă privind măsuri fiscal-bugetare, dar și din cauza unor probleme mai vechi privind salarizarea angajaţilor din acest sistem.