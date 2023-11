Mircea Badea a tras câteva concluzii destul de juste despre activitatea lui Marcel Ciolacu. Premierul pare să fie peste tot în aceste zile. Drept urmare, jurnalistul de la Antena 3 a spus că există doar două explicații pentru această situație. El spune că „Marcel Ciolacu are sosii. Sau este ubicuu”.

Marcel Ciolacu este extrem de activ în această perioadă. Acest lucru l-a determinat pe Badea să facă aceste ipoteze prin care îl ironizează pe premier, dat fiind că doar despre Vladimir Putin se mai zvonește că ar avea sosii.

Jurnalistul spune despre premier că „și când dormi, te bântuie”. Prin comparație, „președintele Klaus Iohannis este cel mai leneș om de pe planetă”, spune el.

Mircea Badea merge cu ironia și mai departe și spune că îl vede atât de des pe Ciolacu încât are impresia că locuiește cu el.

Prezentatorul crede că dacă totul nu e clar referitor la sosiile lui Putin, în ceea ce îl privește pe premierul României, este cert că folosește sosii.

„Nu știu dacă Vladimir Putin are sosii, dar cred că Marcel Ciolacu are sosii! Nu are cum să fie peste tot… Sau este ubicuu?! Ubicuitatea este proprietatea de a te afla în același timp în mai multe locuri. Ori este ubicuu, ori are sosii”, a declarat Mircea Badea la Antena 3 CNN.