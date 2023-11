Mircea Badea a vorbit despre referendumul familiei, în contextul scandalului în care este implicată Elena Lasconi, actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, județul Argeș.

În cadrul emisiunii TV „Insider Politic” de pe Prima TV, ea a recunoscut că a votat pentru familia tradițională (bărbat și femeie) în timpul referendumului pentru familie din octombrie 2018. La scurt timp, Oana Lasconi, membră activă a comunității LGBTQIA+, și-a exprimat dezamăgirea față de mama ei. A anunțat pe contul ei de Instagram că nu o va mai susține politic.

Din punctul de vedere al lui Mircea Badea, Elena Lasconi și restul oamenilor care au votat pentru familia tradițională în octombrie 2018 nu sunt homofobi. În plus, el crede că familia este „o construcție instituțională”, „o formalitate din punct de vedere al statului”, care nu are nicio legătură cu iubirea. Familia este „un concept strict instituțional, la nivel de stat”, iar „iubirea e un sentiment”, a spus el.

„Eu aș vrea să o liniștesc pe doamna Oana Lasconi. Dragă doamnă Oana Lasconi, asta nu înseamnă că mami este homofobă doar pentru că ea crede că familia trebuie să fie compusă din bărbat și femeie. Și dați-mi voie să îi explic lucruri pe care le-am mai vorbit și nu m-am sucit niciodată. (…).

Eu m-am dus și am votat la referendumul respectiv. Știu că vine ca un șoc mental pentru mulți că dacă ai votat pentru familia tradițională ești homofob. Nu știu dacă ajunge mesajul meu la doamna Oana Lasconi, dar am văzut că era sub imperiul unei emoții foarte puternice. Deci familia nu are nici o legătură cu iubirea, știu că sună ciudat și prost. Familia este o construcție instituțională. Iubirea e un sentiment.

La primărie te întreabă doar dacă ești de acord să o iei în căsătorie. Acolo este vorba doar despre un acord. Familia este o formalitate, din punctul de vedere al statului. Aici nu este vorba despre iubire, că nu se votează iubirea, se votează un concept strict instituțional, la nivel de stat. Nimic altceva,” a spus el în timpul emisiunii TV „În gura presei” de pe Antena 3 CNN.