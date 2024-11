Elena Lasconi, viitorul președinte al României? Rezultatul alegerilor prezidențiale (turul unu) este un succes pentru toți românii care au fost subestimați sau căror li s-a spus că nu se poate.

Ea își dorește o Românie în care cetățenii pot trăi din munca lor și în care statul lucrează pentru oameni, nu invers. Votul dat de milioane de români este un mesaj clar împotriva disprețului și pentru o democrație în care vocea lor să conteze.

România intră într-o nouă etapă, în care partidele tradiționale nu au reprezentanți în lupta finală pentru președinție, iar rezultatul alegerilor de dinainte este un vot de blam împotriva unui stil de politică pe care îl consideră inacceptabil.

Elena Lasconi a avertizat că România se află într-o confruntare istorică între democrația tânără și putinism. Aceasta a avertizat alegătorii că Călin Georgescu este un admirator al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și că vrea să izoleze România de Europa și NATO.

Fără NATO, România ar fi vulnerabilă în fața Rusiei. Ea crede că mulți români care l-au votat pe Călin Georgescu nu știau de legăturile sale cu Vladimir Putin și de intențiile sale de a aduce România într-o izolare asemănătoare cu cea din timpul regimului comunist, care a dus la sărăcie și frig.

Ea va colabora cu toate forțele democratice și pro-UE pentru a face propuneri concrete de unire în fața acestui pericol. Deși USR nu este perfect, nu a trădat niciodată valorile Revoluției din Decembrie 1989. Independența față de Rusia și integrarea euro-atlantică au fost și sunt obiective fundamentale.

Guvernarea actuală trebuie să se încheie, spune ea, pentru că a umilit românii cu aroganțele și prețurile mari. Revolta românilor nu trebuie să fie exploatată de Rusia și că trebuie să transforme această frustrare într-o speranță pentru o Românie democratică.

A făcut un apel către românii din diaspora, promițând că va face tot ce îi stă în putință pentru a construi o Românie în care aceștia să poată reveni cu drag. A încurajat diaspora să contribuie cu ideile, critica și voturile lor.

Nu avem voie să permitem ca furia să ne arunce înapoi în trecut. Haideți să transformăm furia noastră în speranță pentru România democratică pentru care au murit românii la Revoluție. Speranța e cea care ne duce înainte. Respectul este cel care ne duce înainte. Dragi români, nu lăsăm pe nimeni să pervertească ce înseamnă să iubești țara. Pe nimeni. Nu prin ură față de Europa îți demonstrezi patriotismul sau pe TikTok ci prin mândria de ce avem noi românii de contribuit. Le spunem și celor care l-au votat pe Georgescu, sunt convinsă că mulți nu știați de putinismul lui, că vrea o reîntoarcere la izolarea ceaușistă a României. Care ne-a adus frig și sărăcie. Cât își mai amintesc? Și eu îmi aduc aminte. Știu că ați votat de protest, să transformăm din acest vot de protest un vot pentru România.

În ultimele luni și săptămâni am întâlnit mii de români, am răs cu ei, am plâns cu ei, le-am ascultat grijile și supărările și ambițiile. Dacă nu iubeam deja România cu toată ființa mea, după această campanie nu mai am niciun dubiu – România are un potențial nelimitate pentru că are oameni buni de bună credință, harnici și creativi, mult mai mulți decât ne lasă politicienii vechi să credem. Dragi prieteni, vreau să mă adresez cu câteva cuvinte celor din diaspora. Toată lumea are pe cineva în diaspora. Vă spun că indiferent unde v-ați făcut casă, brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi. Vom face totul pentru a construi o Românie în care să vă întoarceți dragi români cu drag. Dar avem nevoie și de voi, de ideile voastre, de critica voastră, de voturile voastre. Vă mulțumesc pentru mobilizarea de ieri și vă aștept din nou la urne pe 1 decembrie și pe 8 decembrie.

Toată lumea are pe cineva în diaspora. Vă spun că indiferent unde v-ați făcut casă, brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi. Vom face totul pentru a construi o Românie în care să vă întoarceți dragi români cu drag. Dar avem nevoie și de voi, de ideile voastre, de critica voastră, de voturile voastre. Vă mulțumesc pentru mobilizarea de ieri și vă aștept din nou la urne pe 1 decembrie și pe 8 decembrie.

Mulți dintre români au plecat la studii sau la muncă în alte țări UE. Sunteți o generație care nu trebuie să-și mai riște viața înotând prin Dunăre noaptea pentru a ajunge la libertate. Voi știți ce înseamnă Europa, ajutați-ne să apărăm libertatea noastră europeană.

Dragi prieteni, mulți români ne-au scris azi-noapte și azi dimineață. Sunt mii de mesaje pe care încă nu le-am citit. Mesaje de felicitări și mesaje care mi-au arătat multe îngrijorări. E și ceva la care puțini s-ar fi așteptat – frica. Mi-a scris un domn care a participat la Revoluție și care nu vrea să trăiască din nou într-o țară în care trebuie să-și ascundă părerea. Un antreprenor care se sperie de o prăbușire a economiei dacă ieșim din Spațiul Economic European. Un elev care trebuie să decidă dacă trebuie să emigreze sau nu și care se teme de victoria unor extremiști.

O pensionară care nu vrea să se trezească cu armata rusă la granița doar pentru că s-a trezit un individ să ieșim din protecția NATO. Aș vrea să iau aceste frici doar cu puterea cuvintelor mele, dar singurul antidot la aceste frici este votul. Un vot masiv pentru viitor, pentru democrație, pentru România. Mai avem șase zile până la parlamentare și încă două săptămâni până la prezidențiale. M-am pregătit toată viața mea pentru această luptă. Sunt gata să mi-o asum dar nu pot fără voi. Putem învinge frica doar împreună.”