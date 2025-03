Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, a discutat în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24 despre viziunea sa asupra familiei tradiționale și referendumul pentru redefinirea acesteia. Acesta a subliniat că nu dorește să limiteze drepturile nimănui și că nu susține organizarea unui nou referendum pe această temă.

Antonescu a menționat că, în opinia sa, familia tradițională este formată dintr-un bărbat și o femeie, punct de vedere pe care l-a susținut și în trecut.

El a precizat că a votat „da” la referendumul pentru familie din 2018, alături de Nicușor Dan, dar că nu are în vedere organizarea unui referendum similar în cazul în care va ajunge președinte.

El a reiterat că nu susține inițierea unui nou referendum pe această temă, considerând că există alte probleme mult mai urgente pentru România.

„Cred că familia tradițională e formată dintr-un bărbat și o femeie, am mai spus-o. Am participat la referendum atunci când s-a organizat. Am votat ‘Pentru’. Dar nu stă în agenda mea nicicum, dacă aș deveni președinte, un astfel de referendum. Sunt alte probleme mult mai urgente”, a adăugat candidatul coaliției.